В Великобритании зарегистрировали самое массовое прибытие нелегалов на одном борту — за счет того, что контрабандисты начали использовать для перевозки мигрантов через Ла-Манш так называемые «мега-лодки». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные властей.

Сегодня рано утром надувная лодка с 230 нелегалами на борту достигла британского побережья. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре прошлого года, когда в одной лодке в страну прибыли 125 человек.

По данным французских властей, с начала нынешнего года и до инцидента на прошлой неделе, когда судно с 173 мигрантами перевернулось после возгорания двигателя, было зафиксировано девять доставок нелегалов на «мега-лодках»

Контрабандисты переходят на использование крупных судов, чтобы обойти усиленный контроль французской полиции на пляжах северной Франции.

Хотя общее число пересечений Ла-Манша нелегалами сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом, появление крупных лодок совпало с тем, что в июле 2025 года Великобритания и Франция подписали соглашение, позволяющее возвращать прибывших мигрантов обратно.

«Мега-лодки» опаснее стандартных судов, которые обычно перевозят 50-60 человек. Когда в 2018 году началось массовое прибытие мигрантов в Великобританию по воде , в каждой лодке находилось всего несколько мигрантов.

«Сдерживание со стороны властей не останавливает людей в поисках безопасности, оно лишь толкает их к большей опасности и эксплуатации», — заявила Ханна Марвуд из благотворительной организации Care4Calais.

По ее словам, возвращенные во Францию мигранты часто сталкиваются с насилием и вынуждены снова рисковать жизнью.

В МВД Великобритании подчеркнули, что контрабандисты используют безрассудные тактики, но при этом отметили снижение числа прибытий нелегалов в июле — до самого низкого показателя с 2020 года. Для усиления контроля с Францией было заключено соглашение о наращивании числа патрулей на французских пляжах на 40%.