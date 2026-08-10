Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы, не будут спускать, поскольку сделать это на такой высоте невозможно. Об этом заявил «Российской газете» Дмитрий Греков, начальник базового лагеря «Южный Энильчек», откуда начинают восхождения на эту высочайшую вершину Киргизии.

Он отметил, что только на гребне перед вершиной лежат около 30 тел погибших альпинистов и никто «даже не заикается» об их спуске. Однако гибель россиянки, по его словам, «превратили в хайп».

С пика Победы еще никого не спускали, подчеркнул начальник лагеря.

«Впрочем, если люди готовы пожертвовать своими жизнями ради эвакуации тела, пусть пробуют. Но я своих людей туда не пошлю никогда и ни за какие деньги», — сказал Греков.

Собеседник издания также связал повышенное внимание к этой истории с кадрами, снятыми дроном у места, где находилась россиянка после травмы. По его мнению, после этого появились версии о том, что она могла оставаться в живых, хотя в ее положении шансов практически не было.

«С этого момента и начались манипуляции вокруг того, что Наталья якобы махала рукой, что она жива. В тех условиях, в которых оказалась Наговицина, никаких сомнений в ее гибели, к сожалению, не было», — заключил Греков.

В сентябре 2025 года блогерша-миллионница Виктория Боня опубликовала в своем телеграм-канале видео, снятое беспилотником над палаткой, где россиянка со сломанной ногой находилась более трех недель. Боня написала, что, судя по кадрам, «Наталья Наговицина упокоилась с миром». Она поблагодарила Минобороны Киргизии за возможность отправить вертолет до базового лагеря на высоте 4500 метров, откуда был запущен дрон до пика Победы.

Ранее глава комитета классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко сообщил ТАСС, что, по данным на 7 августа, сезон восхождений на пик Победы закрыли из-за непогоды. Только в базовом лагере снега уже намело на полметра, рассказал он.

Ни одна из трех групп альпинистов, которые в этом году пытались подняться на пик Победы, так и не смогла добраться до точки на высоте 7,2 тыс. метров, где погибла Наговицина. Лишь одна группа, по его словам, продвинулась дальше других, достигнув высоты 6,5 тыс. метров.

Яковенко также отметил, что в истории альпинизма не было эвакуаций людей с участков высокой сложности на пике Победы.

В разговоре с «КП-Пермь» Яковенко уточнил, что в этом сезоне вопрос о спуске тела в профессиональном сообществе не обсуждался, все группы работали по своим планам, а не в рамках отдельной операции.

«Спасательная операция закончилась еще в прошлом году. В этом году вопрос об эвакуации тела не обсуждался в профессиональном сообществе. И вообще, это достаточно этический вопрос, поднять который могут только родственники Натальи», — заключил он.

По словам Яковенко, во всех известных случаях погибших удавалось спускать с высот ниже 7 тыс. метров. Он также сослался на статистику, согласно которой с 1961 по 2025 год при восхождении на пик Победы погибли 87 человек, в том числе шесть женщин.

47-летняя Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с вершины 12 августа 2025 года. Во время попытки организовать помощь погиб один из участников группы — итальянский альпинист. Вертолет Минобороны Киргизии, направленный к месту происшествия, не смог добраться до точки назначения и совершил аварийную посадку, несколько человек на борту получили тяжелые травмы.

23 августа того же года несколько российских СМИ и телеграм-каналов сообщили о гибели Наговициной. По их данным, она провела в обездвиженном состоянии 11 дней при температуре минус 23-27 градусов, а затем умерла от холода и истощения.

27 августа в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии подтвердили, что военные беспилотники не обнаружили признаков жизни Наговициной. Там пояснили, что дроны были оснащены высокоточным оборудованием, включая тепловизор, который удалось применить, несмотря на экстремальную погоду.

Пик Победы расположен в Иссык-Кульской области Киргизии на границе с Китаем. Это высочайшая вершина Тянь-Шаня — 7439 метров, она считается одной из самых сложных для восхождения на постсоветском пространстве.