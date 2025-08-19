Российская альпинистка Наталья Наговицына, сломавшая ногу при спуске с пика Победы в Киргизии, уже неделю лежит на высоте около 7 тысяч метров. При попытке ее спасти погиб итальянский коллега, а отправленный за женщиной вертолет не смог ее забрать из-за плохой погоды и совершил жесткую посадку.

47-летняя Наговицына сломала ногу 12 августа на спуске в составе интернациональной группы и не смогла продолжать путь. Ее напарник Роман оказал ей первую помощь и отправился за подмогой вниз в лагерь, сообщает Mash. На следующий день к женщине отправились двое иностранцев — итальянский альпинист Лука и его немецкий коллега. Они поднялись и принесли пострадавшей спальник, еду и горелку с газовым баллоном. Им самим пришлось остаться ночевать из-за усталости и плохой погоды, на следующий день они вновь спустились в лагерь за подмогой.

«Погода была ужасная — нулевая видимость, штормовой ветер. Потом иностранцы попробовали снова добраться до Натальи через пик Важа Пшавела на 6918 метрах, но опять попали в пургу и ночевали в спальниках на 6800 метрах», — пишет Mash.

Лука получил сильное обморожение рук, его состояние резко ухудшилось. Поговорив с его спутниками по рации, медики пришли к выводу, что у него развивается отек мозга. 16 августа итальянец умер, его тело лежит в пещере на высоте 6,9 тысячи метров. Спасатели рассчитывают, что заберут его, когда будут эвакуировать Наталью, но с этим возникли проблемы.

В день смерти Луки — 16 августа — министерство обороны Киргизии отправило за россиянкой вертолет Ми-8, но он «в условиях высокогорья и сложной метеообстановки» совершил жесткую посадку на высоте 4,6 тысячи метров, на верхнем крае ледника Дикий. Из 10 человек, находившихся на борту, пострадали двое — спасатель от частной туристической компании «Аксай-тревел» и командир экипажа. У одного вывих тазовых костей, у другого компрессионный перелом позвоночника, оба находятся в стабильном состоянии. Вертолет удалось спустить на площадку «Каркыра», а те, кто не пострадал, занимались эвакуация напарника Натальи Романа и пытавшегося ей помочь немецкого альпиниста.

17 августа сестра Наговицыной Юлия Лыкова опубликовала в чате альпинистского телеграм-канала Mountain Accidents пост, в котором заявила, что Наталья жива, но не может двигаться.

«Спасатели, которые собирались идти к ней, сейчас спускают ребят, которые обморожены, но спускались сами. Она двигаться не может, время работает против неё, я не знаю, сколько у неё еды и газа. Телефон начальника базового лагеря мне не дают, поэтому мне неизвестно, когда и будет ли вообще оказана помощь моей сестре! Помогите!!!» — написала Лыкова.

Судя по снимкам с дрона, женщина лежит в разорванной палатке, укутанная в спальный мешок, еды у нее не осталось.

Комментаторы отметили, что «шум в интернете ничем не поможет в деле спасения». «Но надо быть реалистами, за всю историю восхождений на пик Победы еще никого не спускали из под вершинного гребня, если пострадавший не мог идти сам своими ногами, это почти невозможно», — написал в чате пользователь по имени Дмитрий.

Президент клуба «7 вершин» Александр Абрамов объяснил изданию «Постньюс», что для спуска одного человека с высоты требуется минимум шестеро альпинистов, а в сложных случаях — до 18. В чате Mountain Accidents отмечают, что до той высоты, на которой находится Наговицына, вертолет подняться не сможет.

Пресс-секретарь киргизского оборонного ведомства Алмаз Сарбанов сообщил «Интерфаксу», что погодные условия -«сильный снегопад и нулевая видимость» — пока не позволяют отправить спасателей за Наговицыной, но как только ситуация улучшится, к ней готовы вылететь два борта Минобороны республики — Ми-17ВМ и Ми-8МТВ.

В целом из-за плохой погоды только за сегодняшний день — 19 августа — силовое ведомство организовало шесть рейсов для эвакуации 62 альпинистов с пика Победы и Хан-Тенгри. Среди эвакуированных — граждане Киргизии, России, Казахстана, Китая и Великобритании.

Хан-Тенгри находится на границе Казахстана и Киргизии, его высота с ледником составляет 7010 метров. Благодаря форме ледяной шапки, напоминающей мраморную пирамиду, эту вершину часто называют одной из самых красивых в мире. Сегодня киргизские военные сняли оттуда тело погибшего россиянина Алексея Ермакова, который погиб 16 августа.

На Хан-Тенгри в августе 2021 года погиб муж Натальи Наговицыной Сергей. При восхождении на высоте 6900 метров у него произошел инсульт, после которого он не смог двигаться. Его супруга связалась со спасателями, которые по рации велели ей немедленно начинать спуск в одиночку, поскольку температура снизилась до -30 градусов. Наговицына отказалась и осталась рядом с мужем.

На следующий день ее убедили спуститься, пообещав отправить спасателей за Сергеем. Но они, дойдя до мужчины, не смогли его дотащить, поэтому просто пристегнули, оставили теплые вещи, продукты и снова спустились, оставив ночевать одного. На следующий день, вернувшись за ним, спасатели его не обнаружили: он отстегнулся и упал в пропасть. Через год, в 2022 году, Наталья Наговицына вновь совершила восхождение на Хан-Тенгри, чтобы установить там памятную табличку в честь погибшего мужа.

Пик Победы является самой высокой точкой горного хребта Тянь-Шань и наивысшим пиком Киргизии, его высота составляет 7439 метров. Он считается самым сложным и опасным для восхождения семитысячником на территории бывшего Советского Союза.

«Число погибших здесь альпинистов превышает количество тех, кому удалось достичь вершины. Восточный склон горы выходит на территорию Китая, однако восхождение с этой стороны невозможно — существует только риск сорваться вниз. Основные маршруты подъема проходят через Киргизию», — пишет URA.ru.

Восхождение на пик Победы включает длинный и сложный путь по гребню на высоте 7000 метров, для которого требуется высокий уровень акклиматизации, а на другом участке крутой склон, где часто сходят лавины. В результате для подъема и спуска выдается короткий период — две-три недели в августе, но даже в это время погодные условия часто создают угрозу жизни альпинистов.

Неделю назад после успешного восхождения на пик Победы в Бишкеке от остановки сердца умер 66-летний выдающийся российский альпинист Николай Тотмянин, неоднократно возглавлявший национальные экспедиционные команды. Он почувствовал себя плохо на финальном этапе подъема, в одиночку ускоренно спустился вниз и сразу обратился за медпомощью, после чего был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти.