На 67-м году жизни в Бишкеке умер выдающийся российский альпинист Николай Тотмянин, неоднократно возглавлявший национальные экспедиционные команды. Согласно официальному сообщению Федерации альпинизма России, его смерть наступила 11 августа около 13:00 по мск. Причиной стала остановка сердца после успешного восхождения на пик Победы (7439 м) — высшей точки Тянь-Шаня в Центральной Азии.

По данным телеграм-канала Shot, 10 августа во время завершающего этапа восхождения Тотмянин почувствовал себя плохо. Как сообщили другие участники экспедиции, альпинист, осознавая серьезность ситуации, продолжал самостоятельный спуск, стараясь как можно быстрее покинуть гору. Вечером того же дня его доставили в медицинское учреждение Бишкека, однако спасти спортсмена не удалось — утром 11 августа он скончался в больнице.

Николай Тотмянин занимался альпинизмом с 1976 года. Он входил в число ведущих российских альпинистов, неоднократно возглавляя национальные экспедиционные команды. Тотмянин — заслуженный мастер спорта, обладатель престижной премии «Золотой ледоруб», шестикратный обладатель знака «Снежный барс».

Его выдающаяся спортивная карьера включала восхождения на сложнейшие вершины мира, среди которых:

Пик Жанну (7710 м) в Гималаях

Западная стена К2 (8611 м) в Каракоруме

Северная стена Эйгера (3970 м) в Альпах

Пик Корженевской (7105 м) на Памире

Эверест (8848 м) по северному маршруту

Кроме того, он успешно покорял многочисленные вершины на Кавказе, Тянь-Шане и других горных системах. Всего в своей карьере Тотмянин совершил более 200 категорированных восхождений.