Боевые действия между Россией и Украиной не закончатся раньше весны 2027 года, при этом мир стоит на пороге «гораздо более масштабной войны». Такое мнение президент Сербии Александр Вучич высказал в интервью ведущему подкаста MD MEETS, главе немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Дёпфнеру.

«Если вы спросите о моих прогнозах, то я не вижу конца этому ни в этом году, ни до будущей весны», — сказал Вучич, который 7-8 августа впервые принял с визитом президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, для завершения конфликта одна из сторон должна стать сильнее и добиться преимущества. Пока же, считает он, ситуация зашла в тупик и не оставляет пространства для компромисса. Глава республики считает, что сейчас «никто не хочет мира, но все хотят поражения другой стороны».

Президент рассказал, что в последний раз общался с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону 2-3 месяца назад. Он признал, что «три, четыре, пять лет назад» они разговаривали чаще.

Оценивая дальнейшее развитие конфликта, сербский лидер отказался рассуждать о том, насколько напряженно ситуацию воспринимает Путин, но выразил уверенность, что тот «сделает все возможное, чтобы взять Донбасс под полный контроль».

На вопрос Дёпфнера, каким он видит конфликт через 5 лет — урегулированным или развернувшимся в более глобальную войну, по аналогии с Первой мировой, сербский лидер дал пессимистичный ответ.

«Я думаю, что мы в начале более масштабной войны. Поэтому я надеялся, что кто-нибудь сделает что-нибудь для того, чтобы установить мир. Этого не произошло и не произойдет в ближайшем будущем. Это значит, что мы на краю гораздо, гораздо более масштабной войны», — заявил Вучич.

Он сказал, что через пять лет предвидит более активную борьбу со стороны разных государств за снижение внешней зависимости. С другой стороны, по его словам, остаются две крупнейшие державы — США и Китай, и есть Европейский союз, который должен был стать третьим мощным мировым центром, но неизвестно, сможет ли.

В целом, как считает Вучич, через 5 лет миропорядок будет все еще определяться, но «более разрушительными методами».