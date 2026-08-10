Семье американского фермера Джастаса Уолкера, известного по мему «Веселый молочник», не будут выдворять из России. Об этом он сам сообщил Life.ru.

По словам Уолкера, после того как он опубликовал видео с просьбой о помощи, их с родными вызвали в миграционные органы для разъяснений.

«Очень удачно вопрос решился. <…> Нам сказали: оснований для выдворения нет. Дали разрешение, можно сказать, для понимания», — рассказал фермер.

По его словам, его жене и детям посоветовали «жить спокойно и подавать на гражданство», чем они сразу же и занялись.

При этом фермер признался, что на всякий случай купил билеты в Стамбул, которые теперь оказались ненужными.

«Сейчас главное — утвердить все формальности, и все. Сделаем всей семье гражданство и тогда уже можно говорить об отдыхе будет, может, через год», — поделился Уолкер.

Информацию о том, что миграционный статус жены и детей фермера урегулирован, подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале. По ее словам, родственники Уолкера нарушили сроки подачи уведомлений для продления срока действия ВНЖ.

«Исходя из гуманитарных соображений, для урегулирования правового положения сотрудники миграционного подразделения пригласили указанных граждан в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Сегодня у руководства ГУ МВД России по Алтайскому краю состоялась встреча с Джастасом Уолкером и его супругой, в ходе которой правовой статус членов семьи был урегулирован», — говорится в посте.

Волк подчеркнула, что Миграционная служба МВД контролирует ситуацию с Уолкерами, а информация об угрозе их выдворения из России не соответствует действительности.

Ранее Уолкер сообщил в своем телеграм-канале, что его семье аннулировали вид на жительство и могут выдворить из страны.

«Позвонили и сказали, даже уму непостижимо, не верится, что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок», — говорил он тогда.

По словам мужчины, на переезд могло уйти около 900 тыс. рублей, а все накопления он вложил в хозяйство на Алтае. Он признался, что семья не хочет уезжать из России:

«Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться. Как я уже сказал, мы в этом году все, что было на руках, по большому счету вложили в дальнейшую стройку, в этот проект здесь на Алтае, и это просто для нас шокирующая новость».

Как утверждал телеграм-канал Baza, внимание властей привлекли не сам Уолкер, который уже является гражданином России, а его жена и дети, сохраняющие гражданство США и живущие в РФ по виду на жительство. Семья не отметилась в миграционной службе в начале августа, а супруга Уолкера ездила в Красноярский край, не уведомив ведомство. В 2021 году семья также закрыла ИП после истечения срока документов на проживание.

Джастас Уолкер родился в США и приехал в Россию в 1994 году вместе со своими родителями — протестантскими миссионерами. Широкую известность он получил в 2014 году после репортажа о продовольственном эмбарго, когда его фраза «Его не будет, вашего итальянского сыра» стала мемом, а самого фермера начали называть «Веселым молочником». В 2024 году американец получил российское гражданство.