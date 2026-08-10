От логистики к технологиям

Экономические отношения Казахстана и Китая переживают заметную трансформацию. Если прежде сотрудничество строилось вокруг транспортных маршрутов, добывающей промышленности и торговли сырьем, то сегодня все больше проектов связано с искусственным интеллектом, цифровыми сервисами, облачными платформами и современным производством.

Новым подтверждением этого курса стали договоренности, достигнутые во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай. По данным IntelliNews, стороны подписали свыше 70 коммерческих соглашений почти на 15 млрд долларов. Значительная часть проектов связана с цифровыми технологиями, энергетикой, промышленным производством, транспортной инфраструктурой и финансовым сектором.

Частный бизнес выходит на первый план

Наряду с государственными инициативами растет влияние крупных частных компаний, которые способны внедрять зарубежные разработки и адаптировать их для регионального рынка. Среди наиболее активных участников этого процесса — Freedom Holding Corp., акции которой торгуются на Nasdaq под тикером FRHC.

Во время переговоров в Китае представители холдинга провели встречи с руководством Alibaba Cloud, Ant Group, Tencent, Baidu и Geely. Компании договорились развивать сотрудничество сразу по нескольким направлениям: трансграничные платежи, облачные вычисления, автономный транспорт, зарядная инфраструктура для электромобилей и цифровые решения для агропромышленного комплекса.

Каждый проект ориентирован на практическое применение технологий внутри Казахстана с возможностью дальнейшего масштабирования на соседние рынки. Такой подход позволяет использовать международный опыт без простой передачи готовых продуктов.

Экосистема как конкурентное преимущество

За последние годы Freedom Holding Corp. существенно расширила собственную цифровую платформу. Сегодня экосистема объединяет банковские услуги, инвестиции, страхование, платежные сервисы, электронную коммерцию, покупку билетов, туристические продукты и ряд повседневных цифровых сервисов.

По итогам финансового года, завершившегося 31 марта 2026 года, компания получила выручку 2,19 млрд долларов, а чистая прибыль составила 153,3 млн долларов. География бизнеса охватывает 22 страны. Банковскими продуктами пользуются более 5 млн клиентов; брокерское направление обслуживает около 858 тыс. инвесторов.

Развитие инфраструктуры продолжается одновременно с расширением сервисов. В Астане строится Akashi Data Center, где совместно с Alibaba Cloud планируется запустить облачные решения нового поколения. Проект предусматривает размещение вычислительных мощностей, необходимых для искусственного интеллекта, хранения данных и цифровых платформ. Ранее China Mobile International также сообщила о планах использовать объект для развития облачных сервисов в Центральной Азии.

Следующая цель — международное масштабирование

Казахстан становится площадкой, где формируется модель цифрового бизнеса, рассчитанная не только на внутренний рынок. Полученный опыт компания намерена использовать за пределами страны. В Европе развивается инвестиционная платформа Freedom24, а летом 2026 года холдинг подал документы на получение банковской лицензии во Франции. После завершения регуляторных процедур планируется запустить цифровой банк для клиентов Евросоюза.

Продолжается работа и в Турции. После согласования сделки по приобретению 99,32% акций Turkish Bank компания рассчитывает объединить банковские, инвестиционные и страховые сервисы в общей цифровой системе. Еще одним направлением остается рынок США, где Freedom Holding Corp. хочет развивать суперприложение Freedom SuperApp.

Сотрудничество Казахстана и Китая показывает, что развитие международной конкуренции все чаще определяется не объемами сырья или грузоперевозок, а уровнем цифровой инфраструктуры, вычислительных мощностей и программных решений. Для Freedom Holding Corp. участие в этих проектах означает переход от классической финансовой модели к созданию технологической платформы, объединяющей платежные сервисы, облачные технологии, искусственный интеллект и цифровые продукты для нескольких зарубежных рынков.