Камеры на безэкипажных катерах K3 Scout, которые британские морские пехотинцы используют с марта, тайно передавали в Китай служебные сигналы о своей работе. Об этом пишет The Telegraph.

После обнаружения проблемы Минобороны Великобритании отключило камерам доступ в интернет. По данным газеты, камеры отправляли на IP-адрес в Китае данные, подтверждающие, что устройство находится в сети и работает штатно. В британском военном ведомстве утверждают, что признаков утечки чувствительной информации или доступа к его системам не обнаружено.

Опасения вызвало и то, что камеры продолжали работать даже после отключения самих катеров. Кроме того, эти аппараты, как уточняется в статье, находились рядом с закрытыми совещаниями старшего командного состава спецподразделений.

Источник The Telegraph в оборонной сфере назвал случившееся «серьезным провалом» при проверке происхождения комплектующих и добавил, что доверие к платформе утрачено. По его словам, K3 Scout входили в перспективный оборонный пакет, который Великобритания предлагала для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Подготовка к действиям в Персидском заливе, утверждает собеседник газеты, велась в том числе с использованием этих аппаратов.

Минобороны Великобритании, в свою очередь, заявило, что «плановая оценка киберуязвимостей выявила проблему, затрагивающую подсистему безэкипажного надводного аппарата Kraken, используемого Королевским флотом». По версии ведомства, тщательное расследование не выявило признаков того, что данные или системы министерства были доступны извне, скомпрометированы или переданы за пределы страны.

Подрядчик — Kraken Technology Group — сообщил, что у некоторых камер от стороннего поставщика, соответствующих требованиям NDAA, оказалось «небольшое количество компонентов, произведенных за пределами Великобритании».

В компании утверждают, что после совместного аудита с Королевским флотом пришли к выводу: чувствительная информация не покидала предусмотренных каналов, а возможные уязвимости уже выявлены и закрыты.

С критикой выступила теневой министр по вопросам безопасности от Консервативной партии Алисия Кернс.

«Если мы не можем с уверенностью сказать, что находится внутри нашей собственной военной техники, мы не можем называть ее нашей и не можем говорить, что мы суверенны», — заявила она.

По словам Кернс, также появилась информация о том, что в камерах были установлены китайские комплектующие, а сами они снимали британский спецназ, его лица, тренировки и операции. Это, добавила политик, должно вызывать не удивление, а возмущение.

Инцидент может ударить и по программе Project Beehive, в рамках которой Королевский флот развивает смешанную систему из обычных и безэкипажных судов. По данным The Telegraph, на закупку 20 K3 Scout было выделено около 12 млн фунтов.

K3 Scout — это безэкипажный катер длиной 8,4 м, способный развивать скорость до 55 узлов, нести до 600 кг полезной нагрузки и находиться в море до 30 суток. Такие аппараты закупало и Командование специальных операций США, а также использовало их на учениях НАТО в Балтийском море.

Скандал разгорелся на фоне попыток британских властей перезапустить отношения с Пекином и расширить торгово-экономическое сотрудничество. Ранее Лондон уже исключил оборудование Huawei из сетей 5G, а в прошлом месяце Особая лодочная служба, как писала The Telegraph, запретила китайские электромобили на территории своей штаб-квартиры из соображений безопасности.