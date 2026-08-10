Пентагон обратился к оборонным компаниям с просьбой нарастить производство вооружений на фоне истощения их запасов у США из-за войны с Ираном. Об этом узнала The Washington Post.

В служебной записке, составленной заместителем министра обороны Стивом Файнбергом, руководителям отрасли дали максимум 21 день на то, чтобы они представили планы «по значительному ускорению и повышению темпов поставок и по увеличению производства критически важных компонентов».

Впоследствии телеканал CNN подтвердил существование такой директивы.

«Меморандум от 5 августа [записка Файнберга] реален. Он послужит основой для бюджета на 2028 финансовый год, представленного Конгрессу для финансирования, и полностью соответствует нашим постоянным усилиям по восстановлению оборонно-промышленной базы. Бюджет на 2027 финансовый год, который в настоящее время рассматривается в Капитолии, может сегодня значительно ускорить эти усилия», — заявил в интервью CNN представитель Пентагона Шон Парнелл.

При этом, по словам Парнелла, работа напрямую с лидерами оборонной отрасли «не является чем-то новым».

В конце июля три источника CNN, знакомые с последними данными Пентагона, подтвердили, что запасы вооружений американских военных, включая важнейшие зенитные ракетные комплексы, остаются «крайне истощенными» после резкого обострения войны с Ираном в последние недели.

Как подсчитали аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на вооружении США осталось менее 827 перехватчиков Patriot и менее 278 перехватчиков баллистических ракет THAAD. Собеседники телеканала признали, что оценки CSIS «близки к внутренним правительственным данным».

При этом довоенные запасы, по оценкам CSIS, насчитывали около 2200 ракет Patriot (двух наиболее модернизированных вариантов) и 452 ракеты THAAD. Эти системы считаются основным средством противодействия баллистическим ракетам противника, которые используют Вооруженные силы США, и «каждая ракета-перехватчик стоит миллионы долларов».