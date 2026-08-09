Иранские переговорщики в настоящее время не поддерживают прямых контактов с представителями США, но обмениваются с ними сообщениями через посредников. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«В настоящее время мы не ведем переговоров с США. Однако обе стороны обмениваются посланиями через посредников», — приводит слова министра телеканал Press TV.

Как передает ISNA, Тегеран выдвинул несколько условий для «исправления поведения» Вашингтона:

никогда не угрожать Ирану и не оскорблять иранские святыни;

положить конец войне против Ирана и его союзников в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке;

снять морскую блокаду и вывести вооруженные силы;

полностью возместить нанесенный стране ущерб;

снять санкции;

разблокировать замороженные иранские активы.

В случае невыполнения этих условий Ормузский пролив не будет открыт, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Золькадр.

Если США не признают, что Ормузский пролив будет под контролем Тегерана, они «заплатят гораздо больше, чем раньше», заявил в субботу представитель иранских вооруженных сил Амир Акраминия.

Ранее Reuters сообщил, что Иран близок к заключению соглашения с Оманом о контроле над Ормузским проливом. Как утверждают источники агентства, договоренность предполагает одну из крупнейших уступок Тегерану — предоставление иранцам контроля над судами, входящими в Персидский залив через Ормуз.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил о готовности заключить сделку с Ираном, а также о том, что война с республикой скоро закончится.