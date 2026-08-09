Турция передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия, заявил в интервью Anodolu турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан. Инициатива касается Черного моря в связи с участившимися атаками на суда.

«Мы передали обеим сторонам наш призыв о создании механизма для объявления моратория по этому вопросу. У украинцев и так был запрос по этому поводу. Мы также передали это нашим российским коллегам. Мы ждем ответа по этому вопросу», — сказал Фидан.

Он назвал «опасной ситуацией» участившиеся атаки на суда в Черном море, указав, что эти случаи вызывают у властей Турции большую тревогу.

По словам Фидана, российско-украинский конфликт распространился на всю акваторию Черного моря. Если сначала целями были порты и военные корабли, то теперь атакам подвергается все гражданское и коммерческое судоходство «без разбора», посетовал министр.

«Мы должны во что бы то ни стало вмешаться и как международное сообщество остановить эту войну, потому что здесь происходит все, что считалось невозможным», — подчеркнул глава МИД, отметив, что «эскалация конфликта приобретает очень опасные обороты».

Анкара предупреждает стороны конфликта о том, что атаки на турецкие суда либо суда с турецкими владельцами или турецким экипажем «становятся для нас серьезной проблемой», подытожил Фидан.

С начала августа несколько турецких торговых судов подверглись атакам в Черном море. 3 августа в МИД Турции сообщили, что два грузовых судна Yasar и Nadezhda были атакованы дронами при выходе из порта Новороссийска, трое членов экипажа получили ранения. 7 августа турецкий сухогруз MV Güllük, следовавший в Тамань, был атакован БПЛА у берегов Новороссийска.

В субботу агентство Bloomberg сообщило, что Турция начала ограничивать проход торговых судов в Черном море в связи с участившимися атаками.

Кремль называл удары беспилотников по танкерам в Азовском и Черном морях террористическими атаками в отношении международной энергетической инфраструктуры.