США добились от Украины согласия не наносить удары по не связанным с Россией нефтяным танкерам и объектам инфраструктуры в Черном море, используемой для экспорта казахстанской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.
По данным агентства, Киев пообещал не атаковать танкеры, направляющиеся к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), если они не находятся под украинскими санкциями, не принадлежат российским владельцам и не перевозят российскую нефть или другие грузы.
Украина также создала контактные пункты, через которые судовладельцы смогут передавать информацию о судах и согласовывать безопасный проход через Черное море, говорится в материале.
Договоренность была достигнута после встречи высокопоставленных представителей администрации США с украинским руководством, пишет Bloomberg. Поводом стала серия атак на суда в районе терминала КТК, который имеет критическое значение для вывода казахстанской нефти на рынок.
Официально США и Украина не делали заявлений о такой договоренности.
КТК в последние месяцы неоднократно сообщал об украинских атаках на свои суда и инфраструктуру в Черном море, из-за чего отгрузка нефти приостанавливалась.
В МИД Казахстана атаки расценили как посягательство на свои экономические интересы, а также как попытки дестабилизировать законную международную торговлю, мировые энергетические рынки и безопасность глобальных транспортно-логистических цепочек поставок. В Кремле удары по инфраструктуре КТК назвали энергетическим терроризмом, нацеленным не только на Россию, но и на США и Казахстан.
29 июля министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого главы дипведомств обсудили в том числе ситуацию вокруг КТК.
Каспийский трубопроводный консорциум — изначально совместный проект России, Казахстана и Омана (вышел из него в 2008 году, продав свою долю российской «Транснефти»). Позднее к нему присоединились крупные нефтегазовые компании США и Европы. КТК предназначен для транспортировки каспийской нефти с месторождений в Казахстане на терминал под Новороссийском, откуда ее далее отправляют по экспортным маршрутам в Черном море.
На КТК приходится около 80% казахстанского нефтяного экспорта и примерно 2% мировых поставок нефти.
Среди крупнейших акционеров КТК: Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), структуры «Лукойла», СП «Роснефть», американские компании ExxonMobil, Chevron и Shell.