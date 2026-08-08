США добились от Украины согласия не наносить удары по не связанным с Россией нефтяным танкерам и объектам инфраструктуры в Черном море, используемой для экспорта казахстанской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

По данным агентства, Киев пообещал не атаковать танкеры, направляющиеся к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), если они не находятся под украинскими санкциями, не принадлежат российским владельцам и не перевозят российскую нефть или другие грузы.

Украина также создала контактные пункты, через которые судовладельцы смогут передавать информацию о судах и согласовывать безопасный проход через Черное море, говорится в материале.

Договоренность была достигнута после встречи высокопоставленных представителей администрации США с украинским руководством, пишет Bloomberg. Поводом стала серия атак на суда в районе терминала КТК, который имеет критическое значение для вывода казахстанской нефти на рынок.

Официально США и Украина не делали заявлений о такой договоренности.

КТК в последние месяцы неоднократно сообщал об украинских атаках на свои суда и инфраструктуру в Черном море, из-за чего отгрузка нефти приостанавливалась.

В МИД Казахстана атаки расценили как посягательство на свои экономические интересы, а также как попытки дестабилизировать законную международную торговлю, мировые энергетические рынки и безопасность глобальных транспортно-логистических цепочек поставок. В Кремле удары по инфраструктуре КТК назвали энергетическим терроризмом, нацеленным не только на Россию, но и на США и Казахстан.

29 июля министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого главы дипведомств обсудили в том числе ситуацию вокруг КТК.