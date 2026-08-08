Бункер времен холодной войны в Канаде, способный выдержать ядерный взрыв, превращается в элитный жилой комплекс для миллиардеров, желающих пережить возможный апокалипсис. Об этом сообщает BBC.

Инициатором проекта стал канадский криптомагнат Джонатан Бахаи, который планирует создать 50 роскошных апартаментов в бывшем убежище для правительственных чиновников. По словам его партнера Пола Мэнсфилда, интерес к таким объектам резко вырос из-за глобальной неопределенности.

«В последние два лет в мире больше неопределенности, чем за последние 30 лет. Это привело к возрождению интереса к своего рода страховке, к “бункеру на случай конца света”», — заявил Мэнсфилд на заседании местного совета.

Комплекс, получивший название Fallout, предложит своим резидентам полную автономию: собственную систему энергоснабжения, производство продуктов питания, биометрический доступ, круглосуточную охрану и медицинское обслуживание.

Для самых состоятельных клиентов предусмотрена возможность использовать близлежащий аэропорт для частных самолетов. Для обеспечения безопасности планируется использовать дроны для патрулирования периметра. В проекте также запланированы спа-зона, йога-студия и сигарный салон.

Бункер в Диберте (провинция Новая Шотландия) был построен в 1960-х годах по приказу премьер-министра Джона Дифенбакера и должен был вмещать 329 человек в течение 30 дней после ядерной атаки. Однако уже к моменту завершения строительства он устарел из-за развития ракетных технологий.

Позже объект использовался как центр чрезвычайных ситуаций, но был закрыт в 1996 году. Бахаи приобрел его в 2013 году всего за 31,3 тыс. канадских долларов (примерно $30,4 тыс. по среднегодовому курсу в тот период).

Стоимость проживания в комплексе держится в секрете, но, по оценкам, она будет значительно выше, чем в большинстве отелей Галифакса. Это вызывает опасения у некоторых местных жителей, которые сомневаются, что смогут позволить себе такие услуги. При этом власти города, напротив, приветствуют проект как туристическую достопримечательность и источник рабочих мест.

При этом другие правительственные бункеры в Канаде либо заброшены, либо разрушены, либо недоступны для публики, что делает проект в Диберте уникальным. Завершение работ ожидается в начале следующего года.

Подобные проекты становятся частью растущего рынка «готовности к катастрофам», который, по некоторым оценкам, уже оценивается в $500 млн. В США наблюдается бум строительства частных бункеров, а бывшие военные объекты по всей стране переоборудуются в элитные убежища, отмечает ВВС.