Силы ПВО в течение ночи и утра 8 августа перехватили и уничтожили 480 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Региональные власти сообщили о повреждении предприятий и пострадавших в результате атак.

Как следует из сводок Минобороны, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ в Краснодарском крае, сообщил оперштаб региона. По предварительным данным, пострадали пять человек, им оказывается медицинская помощь.

В Самарской области атаке БПЛА подверглось промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. О каком предприятии идет речь, глава региона не уточнил. Информация о пострадавших выясняется, идет ликвидация последствий.

В Задонске Липецкой области в результате падения беспилотника пострадали два человека — мужчины 50 и 28 лет с ранениями доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Кроме того, в ходе атаки были повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Энергетики ведут восстановительные работы.

Еще один БПЛА упал на строящийся многоквартирный дом в Липецке. Предварительно, пострадавших нет.

В направлении Москвы летело девять беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.