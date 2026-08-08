Европейское судоходство и энергетику, которые страдают из-за понижения уровня вод в крупнейших реках Европы, ждет глобальная дорогостоящая перестройка. Такое мнение высказал RTVI заведующий Лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

«В чем основная проблема? Станции рассчитаны на определенный уровень воды в реке. Для АЭС не надо столько воды, сколько в Дунае течет. В устье Дуная сейчас течет воды примерно столько же, сколько в Ангаре, но уровень воды спустился ниже проектного. Перестроить водозабор атомной или тепловой станции или шлюзовую камеру, которая осуществляет пропуск судов, за два дня невозможно, это миллиардные расходы», — считает Михаил Болгов.

По его словам, объекты энергетики, которые были созданы в семидесятые-восьмидесятые годы, были рассчитаны на другой климат, на другую малую водность (так называемую межень).

«Воды в Дунае — хоть залейся, но насос этой атомной станции не может брать воду с низкого уровня. Работа АЭС не зависит от количества воды в Дунае, она зависит от уровня воды. Если уровень становится низким, то насос просто ломается из-за такого эффекта, как кавитация, который может привести к разрушению лопаток насосного агрегата. Проектировщики этих станций говорят, что их проектировали на очень редкое маловодье, которое случается раз в сто лет. И этот случай произошел совсем не через 100 лет, и ученые-водники связывают это с изменением климата. — пояснил эксперт. — Все, что связано с уровнем воды, потребует перестройки, но, слава богу, не все атомные станции по такой схеме работают, а только старые, что делались в восьмидесятые годы с так называемой прямоточной схемой водоснабжения, в которой вода забирается из реки и непосредственно охлаждает конденсаторы тепловых или атомных станций».

По словам Болгова, по такому проекту построены еще во времена Совета экономической взаимопомощи румынская АЭС «Чернаводэ» и венгерская «Пакш», а также тепловые станции.

Ранее RTVI писал, что в Европе продолжается аномальная жара, которая влияет не только на повседневную жизнь людей, но и на энергетическую безопасность стран. Из-за обмеления Дуная Венгрия столкнулась с угрозой остановки работы единственной АЭС «Пакш», которая вырабатывает почти половину всей потребляемой энергии в стране. Пока власти решили сократить мощность станции на 90%, оставив в работе лишь один из ее реакторов.

Во Франции на атомных станциях снизили выработку энергии, а Румыния взрывает скалы, чтобы не допустить остановки АЭС.

Из-за обмеления рек в странах Европы нарушены судоходство и логистика продовольственных и промышленных товаров, что уже сказалось на росте цен.