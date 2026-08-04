В Европе продолжается аномальная жара, которая влияет не только на повседневную жизнь людей, но и на энергетическую безопасность стран. Из-за обмеления Дуная Венгрия столкнулась с угрозой остановки работы единственной АЭС, которая вырабатывает почти половину всей потребляемой энергии в стране. Во Франции на атомных станциях снизили выработку энергии, а Румыния взрывает скалы, чтобы не допустить остановки АЭС. Подробнее о том, что происходит в Европе и к чему приведут погодные аномалии, — в материале RTVI.

«В нескольких миллиметрах»

Наибольшую тревогу из-за погоды вызывает ситуация в Венгрии. Единственная в стране атомная станция — «Пакш» — вырабатывает почти 50% энергии, потребляемой в республике. Но из-за аномальной жары Дунай обмелел до критически низкого уровня, а ведь вода из реки необходима для охлаждения реакторов АЭС.

На выходных премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил: власти будут вынуждены остановить АЭС «Пакш», если уровень воды в Дунае не поднимется. Глава правительства даже предполагал, что такое может случиться 2 или 3 августа. Однако в ночь на вторник ситуация немного улучшилась.

«Ночью мы были в нескольких миллиметрах от полной остановки электростанции «Пакш», но затем уровень воды перестал падать и к утру поднялся на 1,5 см. В настоящее время последняя турбина работает в безопасном режиме», — рассказал Мадьяр в соцсети Х.

Впрочем, по словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, остановка АЭС все еще возможна.

«Пока не пойдут дожди, которые существенно поднимут уровень Дуная, ситуация все равно будет напряженной. И если речь уже идет о возможной остановке, значит, она сейчас работает с какой-то минимальной выработкой», — допустил собеседник RTVI.

Эксперт подчеркнул, что еще остается проблема перегрева водоема, который охлаждает атомные энергоблоки. Как правило, из реки качают воду в пруд-охладитель при АЭС, в котором из-за жары температура тоже повышается. То есть этого недостаточно для охлаждения реакторов, объяснил он.

«Просто нужно опять же заранее ее останавливать, потому что все равно вам нужна вода для того, чтобы охлаждать атомные энергоблоки, даже когда они не будут вырабатывать энергию. Чтобы они полностью остыли, нужно больше полугода. Поэтому надо заранее останавливать, если вы понимаете, что дальше ситуация будет усугубляться», — рассказал Игорь Юшков.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в разговоре с RTVI также допустил остановку АЭС «Пакш». Он напомнил, что атомные станции обычно строятся на берегу водоемов как раз для более легкого охлаждения.

«В любом случае станцию нужно постоянно охлаждать. Соответственно, если температура высокая, если не получается охлаждать привычным способом, станции вынуждены ограничивать выработку электроэнергии или останавливаться», — отметил он.

Что делать Венгрии

Согласно прогнозам властей ФРГ, уровень воды в Дунае в начале августа будет оставаться ниже исторического минимума, который был зафиксирован в 2018 году. Однако к середине месяца уровень воды все же восстановится.

Как пишет агентство Reuters, по состоянию на 3 августа АЭС «Пакш» работала чуть более чем на 10% своей мощности. Ранее Мадьяр обратился к крупным предприятиям, призвав их сократить потребление воды и электроэнергии.

Станислав Митрахович предположил, что венгерские власти могут быть вынуждены вводить ограничения, например, давать электроэнергию в каких-то регионах по часам. При этом Будапешт может запросить энергию у своих соседей, но все зависит «от обстановки каждый день и каждый час».

«У венгров все равно будут проблемы, потому что и другие источники энергии тоже дают сбои, гидростанции по всей Европе меньше вырабатывают энергии, особенно в жару, которая сопровождается безветренной погодой», — допустил Игорь Юшков.

Кризис в Европе

Аномальная жара усложнила ситуацию в энергетическом секторе не только в Венгрии, но и во многих странах Европы. К примеру, во Франции в июле были остановлены блок №2 на АЭС «Гольфеш» и «Шо» и блок №3 на АЭС «Бюже». Еще на четырех блоках на АЭС «Блайе», «Сен-Альбан» и «Шо» выработку электроэнергии снизили, отмечает «Росатом».

В конце июля власти Румынии объявили общенациональный режим экстренного реагирования на весь следующий месяц. При этом 3 августа военные провели контролируемый взрыв подводной скалы на Дунае, чтобы направить больше воды к системе охлаждения второго энергоблока АЭС «Чернаводэ». По данным СМИ, Бухарест также ведет переговоры с Украиной, Болгарией и Грецией о поставках энергии в часы-пик.

По словам Игоря Юшкова, Европа уже довольно долго находится в состоянии кризиса. Сначала он проявлялся в газовой сфере, так как из-за перекрытия Ормузского пролива Катар перестал выводить свой СПГ на мировой рынок.

«Они [Европа] ждали, пока откроется Ормузский пролив, европейские компании закачивали мало газа в подземные хранилища. Ормуз так и не открыли, Катар так ничего и не экспортирует. Потом все усугубилось жарой — и потребление увеличилось, и гидроэнергетика, и атомная энергетика стали меньше вырабатывать энергии», — отметил эксперт.

Собеседник RTVI добавил, что Европа даже начала извлекать газ из подземных хранилищ, хотя обычно это делают только зимой, чтобы заменить «выпадающую» атомную и гидроэнергетику.

«Европа и так в кризисе, но этот кризис скорее экономический. То есть речи о том, что там вообще не будет электроэнергии или не будет отопления зимой, не идет. Речь идет о том, что электроэнергия, газ и все остальное сейчас уже стоят дорого, а зимой может быть еще дороже», — рассказал Игорь Юшков.

Это отражается как на населении, так и на промышленности, потому что и у тех, и у других возрастают тарифы. Для вторых проблема заключается еще и в том, что из-за подорожания энергии возрастает и себестоимость товаров, а это может привести к тому, что компании окажутся неконкурентоспособными на глобальном рынке.