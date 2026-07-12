Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о временном перекрытии Ормузского пролива. По утверждению иранской стороны, несколько судов пытались пройти через пролив вне одобренного Тегераном коридора, одно из них было остановлено. В ответ американские военные нанесли удары по Ирану. Подробности — в материале RTVI.

«Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления, и до прекращения вмешательства США в этом регионе ни одному судну не будет разрешен транзит», — заявили в КСИР, обвинив Вашингтон в демонстрации неспособности соблюдать условия меморандума о взаимопонимании.

В корпусе уточнили, что поводом для решения стал инцидент в проливе, когда несколько судов попытались пройти его по несанкционированным маршрутам, проигнорировав предупреждения и требования изменить курс. Одно из судов, которое, как утверждается, создало угрозу безопасности судоходства, было остановлено предупредительным выстрелом.

В КСИР заявили о временном закрытии движения по Ормузскому проливу «до дальнейшего уведомления». Там указали, что решение вызвано «иностранным вмешательством» и попытками создать несогласованный с Тегераном маршрут для судов.

Вашингтон обвинил КСИР в атаке на судно под флагом Кипра в Ормузском проливе. Как утверждается, в результате один член экипажа пропал без вести, а транспортное средство получило серьезные повреждения.

В ответ на действия Тегерана США провели третью за неделю серию ударов по Ирану. СМИ сообщили о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, на острове Кешм, в некоторых районах провинции Бушер и в Ассалуйе. В Вашингтоне подчеркнули, что удары предприняты, чтобы «лишить Иран возможности атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив».

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), удары были нанесены по 140 военным объектам, включая ракетные и беспилотные комплексы, военно-морскую инфраструктуру, склады боеприпасов, узлы связи и объекты берегового наблюдения. Сейчас транзит коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается, говорится в сообщении.

Согласно подсчетам CENTCOM, за эту неделю США нанесли удары по более чем 300 целям в Иране.

В свою очередь иранская сторона произвела ответную серию ударов по американским объектам на Ближнем Востоке, передает Press TV. В их числе Тегеран назвал следующие цели:

зенитный ракетный комплекс Patriot, склад с боеприпасами и радиолокационный объект в Кувейте;

центр управления и контроля, ангары с беспилотниками MQ-9 на базе в Иордании;

объект военной связи и радиолокационный объект в Бахрейне;

логистические центры и платформы дозаправки авианосцев США в порту Дукм в Омане;

авиабаза Аль-Удейд в Катаре.

Армия Ирана призвала США соблюдать условия меморандума о взаимопонимании или быть готовыми «заплатить». Вмешательство Вашингтона посредством создания незаконного коридора через Ормузский пролив подрывает безопасность судоходства, подчеркнула иранская сторона.