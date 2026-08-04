Ученые назвали резкое распространение и накопление фекалий животных основной причиной Кембрийского взрыва 540 млн лет назад. Они считают, что «фекальная революция» привела к появлению новых видов в океане и на суше, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Trends in Ecology & Evolution.

Ученые из университета Флиндерса (Австралия) нашли неожиданную причину так называемого Кембрийского взрыва, крупнейшего скачка в сложности и многообразии живых существ на Земле, который произошел 540 млн лет назад. Ранее выдвигалось множество версий, почему именно в эту эпоху появились животные с экзоскелетом и довольно развитым зрением, а также организмы, способные копать и активно двигаться.

Ученые под руководством Джульена Киммига проанализировали множество типов копролитов, окаменевших экскрементов древних животных, найденных в 34 отложениях на планете и хранящихся в различных музейных коллекциях. Они пришли к выводу, что именно накопление экскрементов, названное ими «фекальной революцией», стало основной причиной Кембрийского взрыва.

«Морфология и сохранность копролитов варьируются по всему кембрию. Их размеры составляют от микроскопических до нескольких сантиметров, а формы — от вытянутых цилиндрических, эллипсоидных, круглых до „взрывных“ фекальных ковров, что указывает на множественность их производителей, большинство которых неизвестны», — говорится в исследовании.

Ученые обращают внимание, что в современных океанах именно экскременты животных играют важную роль в переносе в глубины органического углерода наряду с железом, азотом и фосфором.