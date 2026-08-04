Минский городской суд заочно вынес обвинительный приговор вокалисту групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергею Михалку по делу об оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко и действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни. Это следует из пресс-релиза прокуратуры Минска.

Уголовное дело рассматривалось в порядке специального производства, поскольку Михалок находится за пределами Беларуси.

По совокупности обвинений музыкант получил четыре года исправительной колонии общего режима. В ведомстве уточнили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В пресс-релизе имя Михалка не упоминается. Согласно сообщению, «солист одной из белорусских музыкальных групп» в 2021-2022 годах размещал на YouTube-канале и в соцсетях группы Brutto видеозаписи с негативной оценкой Лукашенко, «выраженной в неприличной, в том числе ненормативной форме».

В марте 2022 года музыкант опубликовал в интернете видеоролик с негативной оценкой сотрудников правоохранительных органов и военных. По версии прокуратуры, запись была направлена на «возбуждение и разжигание иной социальной вражды и розни» к людям этих профессий.

Сергей Михалок с 2015 года жил на Украине, в 2020-м получил в этой стране звание заслуженного артиста. После начала военных действий переехал в Эстонию.

В январе 2025 года белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко опубликовал в своих соцсетях список разыскиваемых лиц, размещенный на стенде в одном из отделов ГАИ в Минске. В этом перечне, помимо самого Комиссаренко, числился и Михалок.

В мае Следственный комитет Беларуси внес певца в перечень лиц, в отношении которых было открыто специальное производство.