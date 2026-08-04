Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может стать кандидатом в президенты, которого поддержит Европейский Союз. Такое мнение журналист Максим Шевченко высказал в специальном интервью RTVI.

«Я читаю западную прессу, которая пишет, что Федоров — это кандидат в президенты потенциальный <…> Мне кажется, он может рассматриваться как кандидат Европейского Союза в каком-то смысле», — заявил Шевченко.

По его мнению, Великобритания всячески демонстрирует свою поддержку нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленского, в частности, в 2025 году его дважды принимал король Карл III. Лондон также может поддержать бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас является послом в Соединенном Королевстве.

«Но у Европы должен быть свой кандидат в Украине, потому что интерес-то понятен. Вот, допустим, атомные электростанции Украины. Если они останутся под контролем Киева (ну, кроме Запорожской), то кроме Франции в Европе нет других стран, которые готовы были бы взять под себя эти атомные электростанции. И Франция совершенно не собирается кому-то их отдавать — значит, они должны побороться за политику внутри Украины», — сказал Шевченко.

14 июля Верховная Рада отправила в отставку кабинет министров Украины, в том числе Михаила Федорова, который возглавлял Минобороны с середины января. Врио министра был назначен Евгений Хмара, который до этого полгода исполнял обязанности руководителя СБУ.

Увольнение Федорова вызвало акции протеста. СМИ утверждали, что он был отправлен в отставку из-за его конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским, а также на фоне растущей популярности министра.

21 июля Сырский также был отправлен в отставку. Новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.