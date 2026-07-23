Назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского может временно «повысить эффективность» использования украинской армии, однако проблемы с мобилизацией в стране как были, так и остались. Такое мнение израильский военный эксперт Давид Гендельман высказал в эфире RTVI.

«Помимо назначения Драпатого на пост главнокомандующего одновременно на пост начальника Генштаба назначен генерал [Игорь] Скибюк, то есть это смена команды, а не только одного человека», — заявил Гендельман.

По мнению эксперта, и Драпатый, и Скибюк имеют хорошую репутацию в войсках, однако будут оперировать тем нарядом сил и средств, которые есть.

«Даже если эффективность использования уже имеющихся сил и средств, в том числе личного состава, несколько повысится из-за, возможно, несколько других взглядов нового военного руководства, в частности Драпатого, [возникает] вопрос: получат ли они больше ресурсов, прежде всего живой силы? Потому что проблемы с мобилизацией в Украине как были, так и остались», — рассуждает Гендельман.

Возможно, «на некоторое время эффективность использования ВСУ повысится», продолжил эксперт.

«Но дальше, разумеется, вопрос — как на эти изменения будет реагировать российская сторона. Потому что война — это противодействие двух сторон», — добавил Гендельман.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что смена командующего ВСУ вряд ли изменит ситуацию на поле боя, поскольку российские войска продолжают наступательные действия по всей ширине фронта.

14 июля Верховная Рада отправила в отставку все правительство Украины, в том числе министра обороны Михаила Фёдорова, который занимал этот пост с середины января. Врио главы Минобороны назначен Евгений Хмара, который до этого полгода исполнял обязанности руководителя СБУ.

Увольнение Фёдорова вызвала акции протеста в разных городах Украины. Замкомандующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал рапорт об отставке в знак несогласия с увольнением министра. Елизаров назвал отстранение Фёдорова «большим злом для оборонного потенциала» Украины. СМИ писали, что Фёдоров был отправлен в отставку из-за его конфликта с Сырским, а также на фоне растущей популярности министра.

21 июля Сырского также отправили в отставку. Новым главкомом ВСУ был назначен Драпатый.