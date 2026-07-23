США должны предложить новые подходы к украинскому урегулированию, заявил RTVI первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Так депутат прокомментировал встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях АСЕАН, где одной из центральных тем стало обсуждение ситуации на Украине. Глава Госдепа после переговоров заявил, что для урегулирования конфликта нужны «новые идеи и концепции», поскольку выдвигавшиеся до этого предложения «были неприемлемы» для Киева.

«Новые подходы США действительно нужны. Это нам они не нужны, потому что мы не меняем своих заявлений, своих подходов. Мы, как заявили в начале СВО, как стали действовать, так и действуем», — сказал Шхагошев.

Он убежден, что тезисы, которые обсуждались в Анкоридже, «в краткосрочной или ближнесрочной перспективе будут превалировать в любых дальнейших переговорных процессах».

«Так что пусть ищут новые подходы, идеи, но стержневые переговорные вещи, о которых [президент США Дональд] Трамп и [президент России Владимир] Путин договорились в Анкоридже, с ними так легко обращаться нельзя даже Рубио», — заявил парламентарий.

Разлад всегда мешает конструктиву, подчеркнул Шхагошев.

Со своей стороны лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что «американцы решили всем диктовать, украли [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, в тюрьму заточили, оккупировали, по сути дела, обложили со всех сторон Кубу, бомбят Иран — и здесь диктуют».