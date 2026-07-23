Некоторых американцев, которые побывали в России, арестовывают после возвращения в США. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон в эфире подкаста East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид.

Отвечая на вопрос ведущей о том, что его больше всего удивило во время двух поездок в Россию, Карлсон рассказал, что собирался посетить страну третий раз зимой, однако признал, что в последнее время «это усложнилось».

«С русскими все было отлично. Они дали мне визу, и я уже было собрался, но, знаете, вам, как американцу, сильно отбивают это желание. Как вы знаете, людей арестовывают по возвращении. Я был шокирован этим. Я говорил об этом много раз», — сказал он.

Журналист добавил, что всегда любил русскую литературу и изучал советскую историю в университете, и считал, что «знает кое-что о России», но не о современном состоянии страны.

«Мой отец часто бывал там во времена СССР и сразу после падения коммунизма, и он говорил: «Ох, это бедная страна». Этим мои знания практически и ограничивались». А это не бедная страна, а совсем наоборот», — отметил Карлсон.

Он назвал Россию своей любимой страной из тех, что ему довелось посетить, и выразил возмущение в связи с навязыванием стыда за такую позицию.

Карлсон также рассказал историю о том, как на ужине в Великобритании, куда он был приглашен, гости рассуждали о том, что население России живет в «нищенских» условиях, из-за чего не может выражать недовольство действиями властей.