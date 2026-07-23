Новый премьер-министр Молдовы Василий Тофан вряд ли станет для страны фигурой масштаба Хавьера Милея: у него нет ни собственной политической опоры, ни пространства для самостоятельных решений. Такую оценку в комментарии RTVI дал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Он, как и предыдущий, является тем, что на профессиональном сленге называется “парашютистом”. Он — свадебный генерал, который никаких решений не принимает, и все решения, которые он принимает, принимаются либо в Брюсселе, либо коллективным руководством Молдовы», — сказал Брутер.

По его словам, сама попытка сопоставить Тофана с аргентинским президентом Хавьером Милеем малоосмысленна, поскольку непопулярные реформы аргентинского типа для Молдовы неприменимы.

«Это совершенно разные вещи. Для двухмиллионной страны, которая всецело зависит от заработков, присылаемых из-за границы, аргентинский метод как-то не подходит. <…> Непопулярные меры для молдавской и аргентинской экономики — это совершенно разные вещи», — добавил эксперт.

Отдельно Брутер поставил под сомнение и образ Тофана как «крупного бизнесмена».

«Представьте себе: человек 40—45 лет, крупный бизнесмен, который никогда, собственно говоря, своим бизнесом не занимался. Считается, что он занимался бизнесом на Украине, будучи одним из партнеров американского инвестиционного фонда. Это и есть его крупный бизнес», — отметил он.

По словам эксперта, ситуацию усугубляет и то, что Тофан много лет не жил в стране: «Он уехал из Молдовы очень давно, постоянно он не жил в Молдове уже 20 с чем-то лет. Не очень хорошо понимает внутреннюю реальность».

Сравнивая нового премьера с его предшественником Александром Мунтяну, Брутер подчеркнул, что речь идет о разных типажах.

«Тофан — это не предыдущий Мунтяну. Мунтяну был бизнесменом другого рода, у него были свои собственные экспортные интересы. Он ими занимался давно. Они принадлежат, все-таки, разным поколениям — Мунтяну на 20 лет старше. Поэтому говорить о том, что это один человек, я бы не стал», — сказал он.

При этом, добавил эксперт, политический ресурс самого Тофана крайне ограничен уже хотя бы потому, что тот пришел в правительство без собственного электорального мандата.

«Давайте отметим этот момент: он никогда никуда не избирался. Он стал премьер-министром, не участвуя до этого ни в одних выборах и не имея ни одного политического мандата, который был бы дан ему лично. Поэтому говорить о том, что это одинаковые люди, я бы не стал. Но его возможности очень ограничены той функцией, которая есть у премьер-министра в Молдове», — считает Брутер.

По его оценке, судьба предыдущих глав правительства это только подтверждает.

«Не случайно, что предыдущие трое — и [Наталья] Гаврилица, и [Дорин] Речан, и потом Мунтяну — сами отказывались от своей должности, не имея для этого никаких прямых оснований. Ситуация складывалась так, что их возможности очень сильно были ограничены действующей ситуацией. Нет сомнений, что с Тофаном будет то же самое», — заключил эксперт.

Политическая турбулентность в Молдове усилилась в начале июля, когда Мунтяну, занимавший пост премьера менее года, объявил об отставке, заявив, что не может исполнять обязанности «в соответствии со своими принципами и убеждениями». Оппозиция связала его уход с нежеланием президента Майи Санду бороться с коррупцией.

По рекомендации правящей партии «Действие и солидарность» Санду выдвинула на пост премьера 44-летнего Тофана — соучредителя гражданского движения «Европа-2028» и на тот момент старшего партнера инвестиционного фонда Horizon Capital, управляющего активами почти на $2 млрд. 21 июля парламент утвердил его кандидатуру и состав нового кабинета.

В тот же день Тофан представил программу правительства, ключевой целью которой заявлено завершение переговоров о вступлении Молдовы в Евросоюз до конца 2028 года, а до конца нынешнего года — открытие всех переговорных кластеров.

В числе других приоритетов названы:

упрощение налогообложения,

инвестиции в ПВО, беспилотные системы и киберзащиту,

модернизация пограничных служб,

расширение доступа жителей Приднестровья к молдавским госуслугам,

продолжение работы фонда конвергенции, связанного со сбором налогов с приднестровских предприятий на социальные проекты региона (руководство Приднестровья сочло этот механизм изъятием средств у местного бизнеса),

снижение бюджетного дефицита как минимум до 2% ВВП против нынешних 5,5%.

Оппозиция раскритиковала документ за расплывчатость и отсутствие конкретики. Мэр Кишинева, лидер «Движения национальной альтернативы» Ион Чебан назвал его «147 страницами художественной литературы вместо правительственной программы», за которыми, по его словам, скрывается «полный административный провал».

Также после утверждения в должности Тофан заявил, что у него, как и у «всех добросовестных молдаван», есть второе гражданство — румынское, а свой первый официальный зарубежный визит хотел бы совершить в Румынию. «Более трети из нас [жителей республики] имеют гражданство Молдавии и Румынии. Второе гражданство, помимо румынского, встречается реже», — добавил он.