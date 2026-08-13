Бывший московский полицейский обвиняется в убийстве трех человек, включая ребенка. Об этом рассказала KP.RU помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная.

По версии следствия, экс-патрульный района Новогиреево Андрей Леонтьев в 2010 году убил свою сожительницу, 44-летнюю москвичку Алису Васильеву, и ее девятилетнюю дочь. Квартира Васильевой была завещана ребенку и Леонтьеву.

После убийства экс-полицейский написал заявление об исчезновении сожительницы и ее дочки. Позднее рыбаки выловили в озере рядом с Воскресенском привязанный к унитазу чемодан, внутри которого было найдено тело женщины.

В ходе расследования бывший полицейский попал под подозрение, однако доказательств, подтверждающих его вину, найти не удалось. Через некоторое время Леонтьев был арестован за грабеж, а в 2024 году стал подозреваемым по делу о другом убийстве.

Жертвой преступления стал Сергей Горобченко, чье тело было обнаружено на территории дачного участка под Ногинском. За несколько месяцев до этого он якобы продал квартиру Леонтьеву, после чего пропал без вести. После начала следственных действий по делу об убийстве Леонтьев спешно улетел в США.

Летом 2025 года бывший патрульный вернулся и был задержан в аэропорту Внуково.

«В ходе допросов обвиняемый всячески пытался запутать следствие, часто меняя показания и отрицая убийство ребенка. Однако работа следствия и сотрудников розыска не прекращалась», — рассказала Тертичная.

В итоге останки ребенка обнаружили у береговой линии озера Светлое. Благодаря генетической экспертизе удалось определить, что это дочь Васильевой.

В подмосковном СК сообщили, что к убийству женщины и ее дочери был также причастен брат Леонтьева, который помог спрятать тела рядом с местом своего проживания. Мужчина, ранее служивший в силовом ведомстве и эмигрировавший в США, объявлен в розыск.

Тертичная уточнила, что в ходе следствия была установлена еще одна потерпевшая, чьим земельным участком в Московской области и квартирой в Москве Леонтьев завладел обманным путем, оформив недвижимость на родителей. Убить женщину он не успел.