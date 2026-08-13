Ожидать существенного ухудшения погодных условий в Московском регионе в случае усиления ветра до 17 метров в секунду не стоит. Об этом заявил 360.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что ветер до 17 метров в секунду не является штормовым.

«Мы находимся в ситуации, когда идет тыловая часть циклона. Ветер плотный и упругий, но не такой шквалистый, как бывает при грозах», — сказал Шувалов, призвав не придавать слишком большого значения изменению ветренной обстановки.

О том, что в Москве и области 13 августа возможно усиление ветра, ранее сообщили в столичном комплексе городского хозяйства и в МЧС по Подмосковью. Мэрия призвала москвичей быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.