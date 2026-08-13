Российский военнослужащий погиб в результате взрыва в Севастополе, подозреваемая задержана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«В результате взрыва мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Установлено, что задержанная 1994 года рождения совершила подрыв по заданию спецслужб Украины», — говорится в сообщении.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Взрыв произошел в сквере на Столетовском проспекте, пишет телеграм-канал «112». Предположительно взрывное устройство могло находиться в урне или под лавкой.

Как утверждает Shot, подозреваемая дождалась, когда военный будет проходить мимо скамейки, и привела бомбу в действие с помощью пульта.

Mash называет имя задержанной — это якобы жительница Сочи Маргарита Реут 1994 года рождения. Канал утверждает, что она призналась в совершении теракта и рассказала, что ей заплатили криптовалютой.