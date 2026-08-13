Группа мирных жителей преклонного возраста с ограниченными возможностями, укрывавшаяся в подвальных помещениях, была выведена из-под ударов дронов ВСУ в Константиновке. О том, как проводилась эвакуционная операция, RTVI рассказали военнослужащие и сами спасенные.

«Нам поступили данные о том, что группа мирных жителей преклонного возраста с ограниченными возможностями прячется в подвальных помещениях частных домов от ударов беспилотников ВСУ. Мы установили их местонахождение и подобрали наиболее безопасный маршрут. После назначили время для проведения эвакуации», — пояснил командир взвода эвакуации 20-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Дым».

Когда у бойцов появились условия для безопасного вывода людей, они выдвинулись к укрытию и приступили к эвакуации.

«Наибольшую угрозу при эвакуации представляли ударные дроны противника», — продолжает разговор военнослужащий. По его словам, враг мог в любую минуту нанести удар по маршруту вывода.

«Кроме того, не меньшую опасность представляли мины, оставленные подразделениями ВСУ при отступлении из населенного пункта», — заметил командир.

В результате слаженных действий российских военных, уточнил он, было спасено семь человек. «Это две женщины и пятеро мужчин. В настоящее время все эвакуированные граждане доставлены в пункт временного размещения (ПВР), где им оказана медицинская помощь, предоставлено горячее питание и предметы первой необходимости», — подытожил «Дым».

О том, как проходила их эвакуация, поведали и сами спасенные.

«Нас вывели из села российские военные. Спасибо им за это большое! Нас накормили, напоили. Мы долгое время здесь жили без воды и еды. В общем, приняли нас очень хорошо и спасли нам жизни», — рассказала жительница Константиновки Валентина.

Другая спасенная, жительница населенного пункта Наталья, которой 72 года и она инвалид-колясочник, отметила то, что военнослужащие ее буквально вынесли на своих руках в безопасную зону.

«Спасибо ребятам! Когда они меня увидели, сначала поинтересовались моим самочувствием. После этого мы покушали, попили чистой воды, которой здесь у нас, по сути, не было, и затем буквально вынесли меня на своих руках», — подчеркнула она.

Еще один эвакуированный житель города Александр рассказал, что людей выводили по одному из проспектов.

«Нас повели по проспекту, и дошли мы до определенной точки. Там нас встретили другие военнослужащие. Честно говоря, сам я еле дошел, поскольку у меня большие проблемы с ногами. Ребята приняли решение погрузить меня на свои автоматы. Таким манером вынесли меня в безопасный район», — уточнил мужчина.

О том, что Константиновка полностью под контролем российской армии, стало известно в начале июля 2026 года. Этот город — крайне важный, стратегический рубеж на пути к Славянску и Краматорску. Военные эксперты называют его ключом к освобождению всей территории Донецкой народной республики. После освобождения стратегически важной Константиновки ведется зачистка и разминирование отдельных районов. Однако ВСУ, желая вернуть оставленный ими город, до сих пор регулярно наносят по нему удары с помощью беспилотников и артиллерии.

Российские войска, в свою очередь, продолжают наносить удары по объектам военно-морских сил Украины и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. В течение минувшей ночи ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Рени — пункт управления военно-морских сил Украины, а в порту Измаил — пункт временной дислокации подразделения ВСУ, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.