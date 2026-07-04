Министерство обороны России заявило, что российские войска заняли Константиновку в ДНР. Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства об общей обстановке в зоне специальной военной операции. По данным Минобороны, Владимиру Путину также показали кадры с дронов и доложили о ситуации в Константиновке.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за героизм и успешное выполнение задач. По его словам, город полностью освобожден благодаря действиям российских военных.

Константиновка — это главные ворота ко всей Краматорско-Славянской агломерации. Это огромный укрепрайон (Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка), который ВСУ готовили к боевым действиям почти десять лет. Дальше ВС РФ предстоят бои за Дружковку — это город, около 12 тысяч домов. А оттуда до Краматорска — «временной столицы» подконтрольной Киеву части ДНР — четыре километра. Украина уже начала эвакуацию промышленных предприятий из этого района на Западную Украину.