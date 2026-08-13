Правительство Литвы утвердило изменения в плане размещения инженерных средств контрмобильности на границе с Беларусью и Калининградской областью России. Об этом сообщает литовское агентство BNS.

Согласно решению кабинета министров, вдоль границы планируется создать полосу инженерных заграждений шириной 20 метров — от линии пограничного патрульного пути вглубь территории страны. В определенных военными операционных районах ширина таких участков составит 150 метров.

Министр обороны Литвы Роберт Каунас ранее в среду заявил журналистам, что разработан подробный план оборонительных сооружений на разных расстояниях от границы — до 5, 20 и 50 км.

Парки с инженерными средствами контрмобильности на определенных армией участках должны быть оборудованы к концу 2028 года. Изначально завершить эти работы планировалось к 1 апреля 2025 года.

В Министерстве обороны Литвы объяснили перенос сроков увеличением количества парков — с 27 до 50. Компания LTG Infra также должна обеспечить возможность хранения инженерных средств военного назначения.

До конца 2028 года продлен срок создания резервных заграждений на участках дорог государственного значения, подходах к мостам и самих мостах. В частности, речь идет о подготовке инженерных конструкций для крепления взрывчатых веществ.

При этом вместо ранее запланированных полос деревьев литовские власти намерены создавать заболоченные территории. Работы должны завершить к концу 2030 года. В Минобороны считают такой способ эффективным благодаря относительно быстрому результату: после восстановления естественного гидрологического режима территории за несколько лет могут стать труднопроходимыми для тяжелой техники без применения специального инженерного оборудования.

Одновременно власти отказались от планов создать сеть мелиоративных каналов и небольших водотоков в Мариямпольском уезде. В Минобороны сочли более подходящими для этой цели территории Вилкавишкского и Шакяйского районов.

По оценке ведомства, реализация изменений потребует дополнительно около €50 млн из средств Государственного фонда обороны в 2026—2030 годах.

Создание парков контрмобильности Литва начала в 2023 году с учетом опыта боевых действий на Украине. В них хранятся, в частности, противотанковые бетонные заграждения, «зубы дракона», металлические противотанковые конструкции, бетонные блоки, колючая проволока и морские контейнеры.

В августе прошлого года Министерство обороны Литвы сообщило о переходе от отдельных инженерных объектов к созданию единой линии обороны. Она состоит из трех эшелонов, которые формируются на расстоянии до 3, 20 и 50 км от внешней границы страны.