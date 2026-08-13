В России заговорили о второй волне топливного кризиса. В регионах снова начали вводить ограничения на продажу бензина. Есть ли дефицит топлива в стране и когда ситуация может стабилизироваться? Об этом в эфире RTVI рассказал директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Перерыва не было

По его мнению, говорить о новой волне топливного кризиса в принципе неверно, поскольку первая и не заканчивалась.

«Мы еженедельно отслеживаем ситуацию — можно сказать, даже ежедневно — по НПЗ и по рознице, то есть по заправкам. И, честно говоря, принципиального улучшения во второй половине июля я лично не заметил», — сказал Белогорьев.

Улучшение было только в Москве примерно с 10 по 30 июля, однако в первых числах августа ситуация с бензином и в столице снова ухудшилась, утверждает эксперт. «Но в большинстве других регионов какого-то перерыва между этими волнами, честно говоря, не было», — подчеркнул Белогорьев.

При этом в конце июня — начале июля произошел спад ажиотажного спроса, отметил собеседник RTVI.

«Ажиотажный спрос заканчивается достаточно быстро, это эффект на две-три недели. Где-то 10 июля он завершился. В большинстве регионов, наверное, это и выглядело как завершение некой волны кризиса. Но при этом общий спрос растет, в июле-августе он находится на пике — это 3—6 млн тонн в месяц по автобензину. И он принципиально не снижается», — рассказал Белогорьев.

Белорусский бензин

Вместе с тем проблемы с НПЗ «остаются столь же острыми», утверждает Белогорьев. «Есть отдельные успешные ремонты. Может быть, в пределах 5 млн тонн произошел возврат мощностей, но все равно дефицит очень серьезен», — пояснил он.

Что касается импорта топлива в Россию, то, по словам Белогорьева, белорусский бензин играет «довольно заметную роль» в Северо-Западном федеральном округе.

«Он в основном идет туда, насколько можно судить. Он улучшил ситуацию и в Ленинградской области, в Петербурге, и не только. Это 200 тыс. тонн в месяц, может быть, даже чуть больше», — рассуждает эксперт.

Поставки же из Марокко и Индии пока носят единичный характер и играют «очень символическую роль» в масштабах общего российского потребления, добавил он.

Говоря о прогнозах по стабилизации рынка, Белогорьев отметил, что «все эксперты так или иначе опираются на предыдущий опыт». «Все предыдущие кризисы были связаны с ростом сезонного спроса. Соответственно, логично ожидать, что когда спрос спадет, а это произойдет к началу октября, то и кризис тоже должен завершиться», — рассуждает эксперт.

Однако нынешний кризис имеет совершенно другую природу и связан с дефицитом производства, заявил Белогорьев.