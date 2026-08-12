В Россию прибыла первая партия бензина из Индии, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Партию топлива доставили с нефтеперерабатывающего завода в индийском городе Вадинара, пишет агентство. Владелец этого НПЗ — местная компания Nayara Energy, а его акционером является «Роснефть», которой принадлежит 49% предприятия.

По данным Bloomberg, 18 июня танкер Cyclone (ранее Agni) загрузил около 42 тыс. тонн топлива для отправки в Россию. В начале июля груз переместили на шедшее под флагом Омана судно Garnet вблизи египетского порта Дамиетта. 6 августа топливо доставили в Россию, говорится в статье.

О том, что на фоне трудностей на российском топливном рынке в Россию была отправлена партия индийского топлива, ранее сообщала Financial Times. По данным Reuters, всего из Индии в РФ было отправлено не менее 60 тыс. т бензина. В самой Nayara заявили, что «не продавали и не планируют продавать топливо российским компаниям».

В общей сложности Россия планирует ежемесячно импортировать 400 тыс. тонн бензина из разных стран, утверждал источник Reuters в отрасли.

Индия — один из крупнейших покупателей российского топлива. В июне экспорт нефти из России в страну достиг рекордных показателей — 2,7 млн баррелей в сутки, что составило более половины всего индийского нефтяного импорта.

О планах начать импортные поставки нефтепродуктов вице-премьер РФ Александр Новак объявил в начале июля. В частности, Россия значительно увеличила импорт топлива из Беларуси.