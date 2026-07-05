Россия в июне 2026 года увеличила импорт бензина из Беларуси до исторического максимума. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщили «Ведомости».

С 1 по 25 июня Россия ввезла из Беларуси 141 тыс. т бензина — это в 2,4 раза больше объема поставок за весь май. Для сравнения: в июне 2025 года импорт белорусского бензина в Россию составлял лишь 1 тыс. т, отмечает газета.

По данным ЦЦИ, поставки выросли на фоне переориентации экспортных потоков: Беларусь перенаправила на российский рынок топливо, которое ранее предназначалось для стран Центральной Азии. Одновременно экспорт белорусского бензина в третьи страны сократился.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов отметил, что экспортный потенциал Беларуси ограничен: страна способна поставлять за рубеж 1,8—2 млн т бензина в год, то есть около 150—170 тыс. т в месяц. По мнению опрошенных изданием аналитиков, дополнительные объемы помогут улучшить ситуацию на российском топливном рынке, но не смогут полностью покрыть дефицит.

В июне «Коммерсантъ» писал, что цены на белорусский бензин АИ-92 с поставкой в Россию с начала мая выросли почти в 1,8 раза, достигнув 127 тыс. рублей за тонну; только за неделю рост составил 6%. С 1 по 26 июня продажи белорусского бензина на бирже составили 79,38 тыс. т, тогда как годом ранее объемы торгов были минимальными.

Аналитики связывают интерес к белорусским поставкам с высоким спросом, нехваткой топлива в отдельных регионах и более предсказуемыми сроками исполнения контрактов: купленное на торгах топливо отгружается в 30-дневный срок без переносов, тогда как в России сделки могут продлеваться до 60 дней.

Перебои на топливном рынке возникли на фоне сезонного роста спроса, изменений в логистике и ударов украинских беспилотников по нефтяным объектам. На этом фоне, по данным Reuters, Россия начала закупать бензин в Индии и ведет переговоры с Казахстаном о поставке 50 тыс. т бензина.

Параллельно власти принимают меры для стабилизации внутреннего рынка топлива. 4 июля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских НПЗ. Кроме того, инициатива продлевает до конца 2026 года срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, инвестирующих в обновление мощностей более 100 млрд рублей.

Как сообщает РИА Новости, закон допускает получение высокооктанового автомобильного бензина путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами. Его будут учитывать как полноценно произведенное автомобильное топливо, а акциз включат в его итоговую стоимость.

Документ также предусматривает налоговые стимулы для импорта топлива и увеличения его производства в России.