Россия начала морские перевозки бензина из Индии, чтобы смягчить топливный кризис. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Один из собеседников агентства сообщил, что из Индии уже отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина. Другой источник уточнил, что речь идет о двух танкерах с партиями по 30-40 тысяч тонн каждый.

Летом, когда спрос на топливо традиционно высок, ежедневное потребление бензина в РФ составляет не менее 110 тыс. тонн.

Третий собеседник Reuters утверждает, что в общей сложности Москва планирует ежемесячно закупать 400 тыс. тонн топлива за рубежом, в том числе у соседней Беларуси, которая уже поставляет бензин в Россию. В первой половине июня она увеличила поставки автомобильного топлива в РФ по железной дороге почти втрое — до 70 тысяч тонн — по сравнению с аналогичным периодом мая.

Накануне в Кремле заявили, что Россия ведет переговоры с другими государствами об импорте топлива по приемлемым ценам. Президент РФ Владимир Путин на совещании в минувшее воскресенье признал, что удары дронов по НПЗ спровоцировали дефицит в некоторых регионах, но заверил, что страна справляется с проблемой.

При этом индийские НПЗ в июне нарастили закупки российской нефти до рекордных 2,7 млн баррелей в сутки, компенсируя закрытие Ормузского пролива. Доля России в индийском импорте сырья превысила 50%, тогда как в мае она составляла 36,5%.

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин в кулуарах съезда партии «Новые люди» заявил RTVI, что ситуация с топливным рынком в России требует «умного регулирования» с применением дифференцированных мер.

По его словам, сначала надо предпринять шаги, которые позволят устранить ажиотаж, «стабилизировать рынок и уйти от манипуляций», а если это не поможет — перейти к точечной поддержке отдельных отраслей и «вводить разумные субсидии», в первую очередь для аграриев.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил RTVI, что решить вопрос с обеспечением страны автомобильным топливом можно за один месяц. Он выразил уверенность в том, что проблемы обусловлены «нераспорядительностью правительства» и «упущением наших правительственных чиновников, организаторов логистики».