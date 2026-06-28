Президент России Владимир Путин 28 июня провел совещание по ситуации с обеспечением внутреннего рынка топливом. Заседание было открытым и транслировалось федеральными каналами, его стенограмма опубликована на сайте Кремля.

В мероприятии приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, зампред правительства Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, главы Минпромторга и Минтранса Антон Алиханов и Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и мэр Москвы Сергей Собянин.

В обсуждении также участвовали руководители крупнейших нефтегазовых компаний — Вагит Алекперов («Лукойл»), Владимир Богданов («Сургутнефтегаз»), Александр Дюков («Газпром нефть»), Алексей Миллер («Газпром»), Игорь Сечин («Роснефть») и Николай Токарев («Транснефть»).

Открывая заседание, Путин констатировал, что проблемы с топливом для автомобилистов и бизнеса сохраняются — на заправках образуются очереди, а нужные марки бензина найти сложно.

«В широком составе с участием руководителей ведущих энергетических компаний предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное стабильное снабжение топливом и граждан, и бизнеса, предприятий, социально значимых организаций, а также обсудить, как реализуются уже принятые решения», — заявил глава государства.

По его словам, мощности крупнейших НПЗ загружены по максимуму, задействованы средние и малые заводы, сроки начатого ремонта сокращены, а плановый — перенесен. Уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, спрогнозировал президент эффект от этих мер.

«Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются четко, оперативно, грамотно — в интересах страны и граждан», — подчеркнул Путин.

Он также сообщил, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. По данным Минэнерго, запасы бензина составляют 1,7 млн тонн — это практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, снижение — всего 4%.

Для стабилизации ситуации президент призвал наращивать предложение и выдерживать экономически обоснованные цены. В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина; рассматривается возможность распространить ограничения на дизельное топливо.

Правительство создало специальный штаб для круглосуточного мониторинга ситуации. Кроме того, Путин поручил обеспечить соблюдение графиков топливных поставок для предприятий агропромышленного комплекса.

Нехватка автомобильного топлива в России

По данным на 28 июня, дефицит бензина и дизеля фиксируется почти во всех регионах, включая Москву и Подмосковье. Больше всего от него пострадали южные и приграничные регионы: Белгородская, Брянская, Курская и Ростовская области, а также Республика Крым.

По данным Reuters, на фоне атак украинских беспилотников на НПЗ производство бензина в России в июне сократилось примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нехватка топлива достигла 20% от внутреннего потребления.

Дефицит привел к образованию многокилометровых очередей на заправках. В Москве на вылетных магистралях — Дмитровском, Ленинградском шоссе и трассе М-2 — работают только отдельные АЗС, преимущественно «Роснефти», но ожидание может достигать часа, а другие сети («Лукойл», «Газпромнефть», Teboil) во многих местах закрыты. На многих станциях бензин отпускают только юридическим лицам или по топливным картам.

Цены продолжают расти. Например, в Иркутске «Роснефть» 28 июня подняла цены на 15-50 копеек, а стоимость АИ-100 в некоторых сетях превысила 116 рублей за литр.

Как проблему решают в регионах

По состоянию на 28 июня в десятках регионов России действуют ограничения на продажу бензина и дизеля. Меры различаются по жесткости: от рекомендаций до режима повышенной готовности.

В Иркутской области с 28 июня введен режим повышенной готовности. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что на заправках «Роснефти» установлено ограничение на отпуск бензина физическим лицам до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку, но другие сети могут вводить еще более жесткие нормы. Продажа в канистры и любую другую тару, кроме бака машины, полностью запрещена.

В Липецкой области действовали ограничения, введенные правительством региона. Здесь можно было купить не более 30 литров бензина марок АИ-92 и АИ-95 на одну машину. Дизельное топливо под запрет не попало.

В Краснодаре из 55 работающих АЗС часть станций ограничила продажу бензина, разрешая заправку только в бак. В Новороссийске и Сочи действуют схожие меры. Власти города рекомендовали водителям не создавать искусственный ажиотаж.

В Курской области ввели ограничения на продажу топлива. В Омской области тоже действуют лимиты на отпуск бензина и дизеля в розницу.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признал необходимость введения ограничений из-за спекулятивного спроса в соседних регионах. Ведется работа с владельцами сетей АЗС для выработки единой позиции. В Крыму и Севастополе режим ЧС регионального уровня действует уже несколько дней.