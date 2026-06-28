Президент России Владимир Путин 28 июня провел совещание по ситуации с обеспечением внутреннего рынка топливом. Заседание было открытым и транслировалось федеральными каналами, его стенограмма опубликована на сайте Кремля.

В мероприятии приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, зампред правительства Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, главы Минпромторга и Минтранса Антон Алиханов и Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и мэр Москвы Сергей Собянин.

В обсуждении также участвовали руководители крупнейших нефтегазовых компаний — Вагит Алекперов («Лукойл»), Владимир Богданов («Сургутнефтегаз»), Александр Дюков («Газпром нефть»), Алексей Миллер («Газпром»), Игорь Сечин («Роснефть») и Николай Токарев («Транснефть»).

Открывая заседание, Путин констатировал, что проблемы с топливом для автомобилистов и бизнеса сохраняются — на заправках образуются очереди, а нужные марки бензина найти сложно.

«В широком составе с участием руководителей ведущих энергетических компаний предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное стабильное снабжение топливом и граждан, и бизнеса, предприятий, социально значимых организаций, а также обсудить, как реализуются уже принятые решения», — заявил глава государства.

По его словам, мощности крупнейших НПЗ загружены по максимуму, задействованы средние и малые заводы, сроки начатого ремонта сокращены, а плановый — перенесен. Уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, спрогнозировал президент эффект от этих мер.

«Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются четко, оперативно, грамотно — в интересах страны и граждан», — подчеркнул Путин.

Он также сообщил, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. По данным Минэнерго, запасы бензина составляют 1,7 млн тонн — это практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, снижение — всего 4%.

Для стабилизации ситуации президент призвал наращивать предложение и выдерживать экономически обоснованные цены. В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина; рассматривается возможность распространить ограничения на дизельное топливо.

Дефицит бензина: где в России ввели ограничения и сколько можно заправить на АЗС

Правительство создало специальный штаб для круглосуточного мониторинга ситуации. Кроме того, Путин поручил обеспечить соблюдение графиков топливных поставок для предприятий агропромышленного комплекса.

Нехватка автомобильного топлива в России

По данным на 28 июня, дефицит бензина и дизеля фиксируется почти во всех регионах, включая Москву и Подмосковье. Больше всего от него пострадали южные и приграничные регионы: Белгородская, Брянская, Курская и Ростовская области, а также Республика Крым.

По данным Reuters, на фоне атак украинских беспилотников на НПЗ производство бензина в России в июне сократилось примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нехватка топлива достигла 20% от внутреннего потребления.

«Бензин продолжит дорожать». Кто будет платить больше других

Дефицит привел к образованию многокилометровых очередей на заправках. В Москве на вылетных магистралях — Дмитровском, Ленинградском шоссе и трассе М-2 — работают только отдельные АЗС, преимущественно «Роснефти», но ожидание может достигать часа, а другие сети («Лукойл», «Газпромнефть», Teboil) во многих местах закрыты. На многих станциях бензин отпускают только юридическим лицам или по топливным картам.

Цены продолжают расти. Например, в Иркутске «Роснефть» 28 июня подняла цены на 15-50 копеек, а стоимость АИ-100 в некоторых сетях превысила 116 рублей за литр.

Как проблему решают в регионах

По состоянию на 28 июня в десятках регионов России действуют ограничения на продажу бензина и дизеля. Меры различаются по жесткости: от рекомендаций до режима повышенной готовности.

В Иркутской области с 28 июня введен режим повышенной готовности. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что на заправках «Роснефти» установлено ограничение на отпуск бензина физическим лицам до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку, но другие сети могут вводить еще более жесткие нормы. Продажа в канистры и любую другую тару, кроме бака машины, полностью запрещена.

В Липецкой области действовали ограничения, введенные правительством региона. Здесь можно было купить не более 30 литров бензина марок АИ-92 и АИ-95 на одну машину. Дизельное топливо под запрет не попало.

В Краснодаре из 55 работающих АЗС часть станций ограничила продажу бензина, разрешая заправку только в бак. В Новороссийске и Сочи действуют схожие меры. Власти города рекомендовали водителям не создавать искусственный ажиотаж.

В Курской области ввели ограничения на продажу топлива. В Омской области тоже действуют лимиты на отпуск бензина и дизеля в розницу.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признал необходимость введения ограничений из-за спекулятивного спроса в соседних регионах. Ведется работа с владельцами сетей АЗС для выработки единой позиции. В Крыму и Севастополе режим ЧС регионального уровня действует уже несколько дней.