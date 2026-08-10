На западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4, погибли как минимум 29 человек, многие люди могли оказаться под завалами разрушенных зданий, сообщают CNN и Reuters.

Эпицентр находился рядом с городом Сан-Хосе-дель-Пальмар в малонаселенном департаменте Чоко, примерно в 280 км к западу от столицы Колумбии — Боготы. Подземные толчки ощущались и в главном городе страны: в зданиях сработала сигнализация, людей эвакуировали.

По данным местных властей, два человека погибли в Манисалесе. В Кали, одном из крупнейших городов республики, предварительно обрушилось не менее 20 зданий.

Губернатор департамента Чоко Нубия Каролина Кордоба-Кури сообщила о пострадавших и серьезном ущербе в административном центре региона Кибдо. Серьезный ущерб зданиям был также нанесен в городе Перейра департамента Рисаральда, известного выращиванием кофе.

Управление гражданской авиации Колумбии приостановило полеты в аэропортах Перейры, Манисалеса, Кибдо, Картаго и Буэнавентуры. Их возобновят после проверки инфраструктуры на структурные повреждения.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, вступивший в должность 7 августа, созвал чрезвычайный комитет для оценки ущерба.

В посольстве РФ в Колумбии сообщили «Абзацу», что пока не получали информации о пострадавших при землетрясении россиянах. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) также пока не получали сообщений о пострадавших россиянах. Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин уточнил «Абзацу», что для соотечественников Колумбия не является популярным туристическим направлением.

Толчки ощущались и в некоторых районах соседней Венесуэлы. При этом речь идет об отдельной ситуации: страна до сих пор ликвидирует последствия двух мощных землетрясений 24 июня. По данным Reuters на 3 августа, свыше 6,1 тыс. человек погибло, почти 61 тыс. получило медицинскую помощь.