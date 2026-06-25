Сильное землетрясение произошло в Венесуэле. По данным Геологической службы США (USGS), в среду после 18:00 по местному времени (после 01:00 четверга по Москве) были зафиксированы два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентр первого землетрясения находился примерно в 160 км к западу от Каракаса, пишет Reuters.

USGS предупредила о вероятности крупных разрушений и большого числа жертв. По предварительной оценке ведомства, число пострадавших может составить от 10 тысяч человек. При этом официальные данные о погибших и пострадавших власти Венесуэлы пока не опубликовали. Местные чиновники и очевидцы сообщают об обрушении зданий, спасательных операциях и растущем числе раненых.

Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступила на государственном телевидении вместе с председателем Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом и министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Она выразила соболезнования семьям погибших, объявила о введении режима чрезвычайного положения и сообщила о закрытии аэропорта Майкетия из-за повреждений, вызванных землетрясением.

«У нас есть данные о 32 погибших, не считая данных, которые может предоставить штат Ла-Гуайра, и более чем 700 пострадавших, которые поступили в отделения неотложной помощи как государственных больниц, так и частных медицинских центров», — заявила Родригес.

Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо заявил, что особенно сложная ситуация сложилась в районе Альтамира (муниципалитет Чакао), где разрушено несколько зданий. Он призвал водителей пропускать автомобили экстренных служб, а жителей, покинувших дома, оставаться на улице из-за угрозы афтершоков и поддерживать связь с родственниками.

Чакао — сейсмически активная зона, где в июле 1967 года — в день последнего крупного землетрясения в центральной Венесуэле — было большинство пострадавших и погибло 236 человек.

Согласно отчету Геологической службы США по сейсмотектонике Карибского региона, это землетрясение является самым сильным из зарегистрированных в этом конкретном районе Венесуэлы за последние 126 лет и сравнимо только с историческим землетрясением магнитудой 7,7, произошедшим в октябре 1900 года.