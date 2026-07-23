Импорт товаров из России в Финляндию продемонстрировал рост в первой половине 2026 года. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные таможенной службы.

Так, с января по апрель Финляндия импортировала из РФ продукцию на сумму €285 млн. Это на €15 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В статье уточняется, что в Финляндию продолжают ввозить продукцию, которая не подпадают под санкции Евросоюза. Основная доля импорта в стоимостном выражении пришлась на никель и связанные с ним товары, а в количественном выражении из России больше всего было импортировано аммиака.

В то же время эксперты прогнозируют спад поставок аммиака в связи с ужесточением политики ЕС.

23 июля послы Евросоюза после многонедельных обсуждений согласовали новый пакет санкций против России.

Пограничные переходы на сухопутной границе Финляндии с Россией остаются закрытыми с конца 2023 года. Ранее в финском МВД заявили о намерении продлить до конца 2028 года действие так называемого «закона о возврате» беженцев, который позволяет предотвращать въезд просителей убежища и ограничивать рассмотрение их заявлений в случае, если на восточную границу страны начнут массово прибывать мигранты.