Евросоюз 23 апреля принял крупнейший за последние два года пакет санкций против России, а также завершил согласование кредита Украине в размере €90 млрд. Об этом говорится в официальном журнале Совета ЕС.

20-й пакет санкций, принятый с опозданием в несколько месяцев из-за блокировки со стороны Венгрии и Словакии, нацелен на доходы России от энергоносителей, военно-промышленный комплекс, торговлю, финансовые услуги и криптовалюты.

«Этот пакет оказывает дополнительное давление на Россию, чтобы побудить ее к участию в переговорах на приемлемых для Украины условиях», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Под ограничения попали более ста человек и компаний, а также почти 50 танкеров теневого флота. В санкционный список добавлены:

— рэпер Тимати (Тимур Юнусов),

— директор Эрмитажа Михаил Пиотровский,

— первый замминистра культуры Сергей Обрывалин,

— начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Алексей Ртищев,

— директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев,

— генеральный конструктор концерна «Калашников» Владимир Лепин,

— гендиректор Мариупольского драмтеатра Игорь Солонин,

— директор Института археологии РАН Николай Макаров,

— директор Института истории материальной культуры РАН Андрей Поляков,

— владелица и гендиректор компании «Фармирус» Анна Залогина,

— боксер Федор Чудинов,

— МФТИ,

— компании «Башнефть» и «Славнефть»,

— страховая компания «Согласие»,

— 12 НПЗ, включая Туапсинский, Комсомольский и Ачинский.

Тимати заявил в соцсети, что у него, «в отличие от многих чиновников, нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС», поэтому попадание под санкции певца не волнует.

Нефть, банки, криптовалюта

20-й пакет санкций вводит новый запрет на экспорт в Россию товаров — от резины до тракторов — на сумму более €365 млн. В список экспортных ограничений внесены лабораторное стекло, химикаты, смазочные материалы.

Также введен запрет на импорт из России металлов, химикатов, минералов, изделий из вулканизированной резины, дубленых мехов на сумму более €570 млн евро.

Пакет санкций предусматривает введение квоты на импорт аммиака и ужесточение контроля над импортом алмазов. Поставщики должны подтверждать, что минералы не были добыты, обработаны или произведены в России.

ЕС ввел запрет на сделки с портами Мурманска, Туапсе и нефтяным терминалом порта Каримун в Индонезии. Это объясняется их якобы связями с теневым флотом и обходом потолка цен на нефть. Европейским операторам также запрещено технически обслуживать российские танкеры и ледоколы для перевозки СПГ.

При этом в 20-й пакет не стали включать запрет на морские перевозки российской нефти, однако отмечается, что такой запрет может быть введен в будущем по согласованию с G7.

Кроме того, новый пакет санкций запрещает операции, кроме гуманитарных, с 20 российскими банками, включая «Почта-банк», «Авангард», «Русский стандарт», Вайлдберриз банк. Четыре банка в Кыргызстане, Лаосе, Азербайджане и Армении попали под ограничение за содействие обходу санкций.

20-й пакет включает в себя полный запрет на взаимодействие с любым российским поставщиком услуг по продаже криптоактивов и платформами, позволяющими переводить и обменивать криптовалюту. ЕС также запретил операции с токеном RUBx и любую поддержку развитию цифрового рубля.

Евросоюз впервые активировал инструмент борьбы с обходом санкций и применил его против Кыргызстана. ЕС обвиняет республику в «систематическом и неоднократном» нарушении запрета на продажу и реэкспорт России оборудования для производства беспилотников и ракет. В связи с этим ЕС запретил поставлять Бишкеку высокоточные металлорежущие станки с числовым программным управлением и коммуникационное оборудование.

Кредит Украине

Помимо 20-го пакета санкций Совет ЕС 23 апреля принял последний ключевой законодательный акт, определяющий условия кредита Украине в размере €90 млрд, согласованный еще в конце прошлого года. Этот шаг позволит начать выплаты «как можно скорее» — во втором квартале, сообщили в ЕС.

Кредит рассчитан на 2026 и 2027 годы. Большую часть суммы — €60 млрд — составляют военные расходы, остальное направлено на «удовлетворение наиболее неотложных бюджетных потребностей» Украины.

Отмечается, что кредит будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и обеспечиваться бюджетными резервами ЕС.

«Погашение кредита будет осуществляться за счет репараций, причитающихся Украине от России», — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

До этого момента активы Банка России останутся замороженными, а ЕС «должен сохранить за собой право использовать их для погашения кредита», говорится в регламенте, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявления о репарациях Киеву «идиотской логикой Брюсселя».