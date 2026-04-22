Постоянные представители стран Евросоюза одобрили 20-й пакет санкций против России, который оставался заблокированным несколько месяцев из-за позиции Венгрии и Словакии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Кипра, председательствующего в Совете ЕС.

Также послы ЕС предварительно одобрили выделение Украине кредита в €90 млрд. Теперь оба решения должны быть утверждены письменно. Ожидается, что процедура завершится в четверг, 23 апреля. Если ни одно государство не представит письменных возражений, юридический текст будет принят.

Правительство уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, несколько месяцев блокировавшее принятие пакета помощи Украине, изменило курс и сняло вето на 90-миллиардный кредит Киеву, передает Tagesschau.

Украина может получить первый транш через две недели после официального утверждения кредита, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Две трети суммы (около €60 млрд) предназначены для военных расходов, остальное — на покрытие дефицита в украинском бюджете.

20-й пакет санкций

Полный список ограничений против России, которые вошли в 20-й пакет, пока не обнародованы. Reuters писало, что санкции нацелены против семи российских нефтеперерабатывающих заводов, компаний «Башнефть» и «Славнефть», компаний в ОАЭ, якобы связанных с теневым флотом и дочерними предприятиями «Роснефти» и «Газпрома», портов в Мурманске и Туапсе.

По данным агентства, в санкционный список добавлено 120 физических и юридических лиц, а также более 50 наименований, которые в ЕС связывают с российским военно-промышленным комплексом, в том числе в третьих странах — Китае, ОАЭ, Беларуси и Центральной Азии.

Кроме того, ЕС намерен впервые применить инструмент против обхода санкций в отношении третьей страны — Кыргызстана, сообщали источники Reuters.

При этом Еврокомиссия убрала из 20-го пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти европейскими перевозчиками и оказание услуг для этих перевозок, включая страхование, передавал ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По словам собеседников Reuters, послы ЕС согласились с запретом «в принципе», но отложили принятие решения о его реализации до дальнейшей координации с G7.

Запрет на морские перевозки российской нефти был одним из ключевых в 20-м пакете санкций, проект которого Еврокомиссия представила в январе. Изначально предполагалось, что новые ограничения будут приняты к концу февраля.

Планам ЕК помешала ситуация вокруг повреждений на украинском участке нефтепровода «Дружба», из-за которых был приостановлен транзит топлива в Венгрию и Словакию. Лидеры этих стран заблокировали принятие решения по санкциям и кредиту для Украины, потребовав от Киева возобновить поставки нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля сообщил о завершении ремонтных работ на нефтепроводе. В Кремле, в свою очередь, отметили, что у России есть технологические возможности для возобновления транзита нефти в Венгрию и назвали волю Киева решающим фактором в этом вопросе.

22 апреля венгерская нефтегазовая компания MOL объявила, что «Укртранснафта» официально уведомила Будапешт ликвидации неисправностей и готовности к возобновлению транзита нефти.