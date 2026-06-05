Фонды зарплат в Москве выросли на 14% при инфляции 4-5%, заявил в интервью телеканалу РБК мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, проблемы с кадрами наблюдаются в большинстве российских регионов, особенно в индустриальных, а в Москве «это особо видно».

«Действительно, в прошлом году у нас дефицит — около полумиллиона человек. Сегодня это около 400 тыс.», — рассказал Собянин.

Несмотря на это, рост зарплат в столице не останавливается, заверил мэр.

«Даже по росту подоходного налога мы видим в районе 14%. И фонды зарплат выросли за это время на 14%, при инфляции 4-5%, а то и меньше за первый квартал», — сказал он.

Как отметил Собянин, дефицит кадров влияет на расходы на труд и на привлечение специалистов. Решение этой проблемы мэр счел непростым вопросом. Одним из возможных способов он назвал повышение производительности труда.

«Чем больше давление на фонд оплаты труда, чем больше расходы на персонал, тем больше стимулов у компании повышать производительность труда. Это будет процесс постоянный. И стимулов здесь более чем достаточно. Не надо никаких приказов, никаких специальных поручений. Бизнес сам это делает, оптимизирует свои расходы, повышает производительность труда», — пояснил мэр.

По оценке Собянина, сегодня рынок труда несбалансирован.

«С точки зрения того, что 75% вакансий — это вакансии рабочих. А мы в структуре обучения 75% выдаем специалистов с высшим образованием. Поэтому вот эта трансформация и упор на подготовку среднепрофессионального образования, развитие колледжей, он стал очевиден несколько лет тому назад, и мы активно работаем в этом отношении. Строим новые суперколледжи по своему уровню, не уступающие вузам, их кампусам, развивая лабораторную базу, изменяя программу обучения, рассказывая ребятам о том, какие возможности они могут получить, поступив в наши колледжи», — рассказал мэр.

Собянин добавил, что динамика поступлений в среднепрофессиональное образование значительно выросла за последние годы и продолжает наращиваться. По его словам, это «не может не радовать».

Ранее Собянин сообщил, что в Москве на 15% сократят численность гражданских госслужащих и управленцев отдельных учреждений, подведомственных мэрии в связи с замедлением роста доходов городского бюджета.