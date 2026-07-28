В интернете продолжают распространяться сообщения о планах якобы объявить в России новую волну мобилизации, основным источником слухов выступают украинские СМИ и соцсети, а также лично президент Украины Владимир Зеленский. Российские официальные лица не подтверждают эту информацию. Подробности — в материале RTVI.

Заявления Зеленского и реакция Москвы

С начала лета Зеленский несколько раз делал заявления о том, что власти России якобы планируют «расширить мобилизацию» грядущей осенью. 26 июля он бездоказательно утверждал, что Москва рассматривает возможность привлечения 30 тыс. военнослужащих КНДР для участия в боевых действиях на Украине. В Кремле не стали комментировать это заявление украинского лидера.

«Не считаю необходимым их комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами в понедельник (цитата по «Интерфаксу»).

В Госдуме уже комментировали высказывания Зеленского о новой мобилизации в России, которая якобы готовится.

«Слушать этого гада — себя не уважать», — заявил в разговоре с RTVI глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Более поздние заявления Зеленского на эту тему Картаполов связал с тем, что тот, «наверное, перебрал дозы на выходные, поэтому полет фантазии стал вообще неограниченным». Депутат заверил, что необходимости в проведении мобилизации нет.

«Основной способ комплектования ВС РФ — это добровольное, когда люди приходят в военкоматы и подписывают контракты с Минобороны. И чем больше будет Киев наносить удары по гражданским объектам, тем больше людей придут в наши военкоматы. И быстрее настанет победа», — заявил Картаполов.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с RTVI называл заявления Зеленского о якобы начавшейся подготовке к новой мобилизации в России лживой пропагандой «для внутреннего употребления» с целью оправдать собственные действия. По словам депутата, на подобные утверждения не стоит обращать внимания.

О том, что новая волна мобилизации не планируется, также заявлял RTVI председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. По его мнению, такой необходимости нет.

«Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица — да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники — обсуждали такого рода сценарии», — сказал Клишас.

Новые законы порождают слухи о мобилизации

Сообщения о якобы ведущейся подготовке новой мобилизации этим летом также публиковали СМИ-иноагенты и американский Институт изучения войны (ISW). Авторы публикаций, в частности, ссылаются на инициированный правительством РФ и недавно принятый Госдумой закон, расширяющий список преступлений, осужденные по которым могут заключать контракты с Минобороны. Перечень пополнился 11 статьями УК РФ, в их числе бандитизм, контрабанда наличных денег и наркотиков, участие в преступном сообществе и пр.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с RTVI заверил, что этот закон не имеет отношения к планам объявления мобилизации и военного положения.

«Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет, я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются. И контрактники, и в добровольческих формированиях люди идут защищать свою родину. Это почетная обязанность — защищать Родину. И принятый Госдумой закон также никакого отношения [к мобилизации] не имеет», — заявил парламентарий.

Кроме того, 26 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Министерству обороны и Росгвардии доступ к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. После этого в соцсетях появились предположения, что нововведение якобы связано с подготовкой новой волны мобилизации.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил «Царьграду», что закон направлен прежде всего на то, чтобы упростить и ускорить подтверждение сведений о браке и детях и прочих данных о семейном положении, которые необходимы для предоставления военнослужащим различных мер поддержки, а также снизить количество конфликтных ситуаций при оформлении выплат.

С мобилизацией закон никак не связан, заверил Липовой.

«Осенняя мобилизация — она будет в любом случае, будет идти по закону. Как весной, так и осенью», — сказал он, подразумевая очередные призывные кампании.

В Минобороны уточнили, что закон о расширении доступа военного ведомства и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС позволит ускорить назначение военнослужащим выплат и льгот в электронном виде, а также избавляет их от «бумажной волокиты». Речь идет о необходимости посещать различные ведомства для оформления дополнительных подтверждающих документов и справок, которые нужны для получения положенных социальных мер поддержки.

«[Закон] снизит время для начисления пособий, получения социальных гарантий и компенсаций для действующих бойцов, гражданского персонала, ветеранов и их близких», — говорится в сообщении.

Закон дает командирам и начальникам воинских частей право запрашивать сведения из госреестра ЗАГС и оформлять документы, необходимые для назначения соцвыплат. При этом данные об изменении семейного положения, количестве детей, смене имени и фамилии будут вноситься автоматически в режиме реального времени.

«Может быть заключен негласный договор между армией и гражданами»

В конце июня военный обозреватель Валерий Ширяев в разговоре с RTVI выразил мнение, что новая мобилизация не планируется, поскольку число желающих заключить контракт с Минобороны не уменьшается, а ВС РФ продвигаются на фронте. В России мобилизационный ресурс «неизмеримо больше», чем на Украине, подчеркивал он.

«Пользуясь этим преимуществом, в принципе можно, если экономика будет позволять, не прибегая к настоящей мобилизации — такой, как была 21 сентября 2022 года — продолжать боевые действия. Продолжать, продолжать — и дожать, в конце концов, до какого-то результата. Ну, вот приблизительно так, как закончилась Первая мировая война», — говорил эксперт.

Однако уже спустя месяц Ширяев допустил, что между армией и гражданами «может быть заключен негласный договор».

«Может быть заключен такой, по умолчанию, что ли, негласный договор между армией и гражданами, или между государством и гражданами: „мы вас забираем в процессе мобилизации, небольшое количество по регионам, по очень узкому кругу военно-учетных специальностей — только в беспилотные войска. И гарантируем вам, что вы не попадете ни в штурма, ни на фронт, ни в артиллерию ближнего действия“», — сказал он.

По данным Ширяева, в последнее время контракты с Минобороны заключают в основном возрастные люди, военные специализации которых не подходят для беспилотных войск.