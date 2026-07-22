Госдума в первом чтении и в целом приняла пакет законов, позволяющий заключать контракт с Минобороны РФ осужденным, в частности, за бандитизм, за участие в организованном преступном сообществе, за организацию незаконной миграции, передает корреспондент RTVI.

«На Руси всегда позор смывался кровью. Надо дать шанс смыть позор. Если эти люди попадут на зону боевых действий, они пойдут штурмовики, это острие атаки», — сказал RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Однако, по его словам, «это не значит, что все шеренгами пойдут на фронт, подход будет по каждому случаю индивидуальный, потребуется еще определенный фильтр пройти».

«Но понятно — туман войны, не все оттуда вернутся», — заявил депутат.

Законом предусматривается исключение 11 составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, которые сегодня препятствуют поступлению на военную службу по контракту, сказал во время обсуждения на заседании замглавы Минобороны РФ Виктор Горемыкин.

«Реализация законопроекта позволит увеличить ресурс потенциальных кандидатов для поступления на военную службу и будет способствовать достижению плановых показателей отбора граждан для доукомплектования Вооруженных сил в 2026 году для участия в специальной военной операции», — заявил он.

Во время обсуждения депутат Госдумы Николай Коломейцев обратил внимание на то, что на фронт смогут отправиться «осужденные по шести особо тяжелым статьям».

«Разработало ли военно-политическое управление какие-то меры, чтобы “синдром Вагнера” не повторился?» — поинтересовался парламентарий.

Над законопроектом работало не только одно Министерство обороны, но и «со всем силовым блоком, в том числе Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Верховным судом», ответил Горемыкин.

«Поэтому меры соответствующие предусмотрены, и не будет допущена ситуация, связанная по аналогии с “Вагнером”», — заверил замглавы Минобороны РФ.

Разрешается заключить контракт и участвовать в специальной военной операции осужденным или совершившим преступления по статьям Уголовного кодекса об участии в бандитизме; участии в организованном преступном сообществе; контрабанде наркотиков (кроме контрабанды организованной группой); организации незаконной миграции группой лиц; незаконном приобретении и хранении ядерных и радиоактивных материалов; хищении или вымогательстве ядерных материалов; контрабанде наличных денег; контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей в крупном размере, особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, краснокнижных растений и грибов.

Также на контракт с Минобороны РФ могут рассчитывать осужденные за незаконное проникновение на охраняемый объект с намерением выдать гостайну; за нарушение требований при обеспечении антитеррористической защищенности объектов ТЭК и за утрату документов, содержащих гостайну.