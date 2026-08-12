Басманный районный суд Москвы заочно арестовал гражданина США Конора Кеннеди по обвинению в наемничестве на стороне ВСУ. Он также объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС 12 августа.

Кеннеди обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Наказание по этой статье предполагает до 15 лет лишения свободы.

Защита американца обжаловала решение суда о заочном аресте. Позже апелляция признала его законным. Сам процесс проходил в закрытом режиме, отмечает ТАСС.

Конор Кеннеди — внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и внук бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди. Ранее он сам сообщил в соцсетях, что в 2022 году принял участие в боевых действиях на харьковском направлении на стороне ВСУ в составе интернационального легиона. Как утверждается, Кеннеди находился там инкогнито.

В 2024 году СК РФ возбудил уголовное дело против гражданина США Деррика Бейлса. По версии следствия, он вступил в ВСУ для участия за денежное вознаграждение в военных действиях против России и, в частности, участвовал во вторжении в Курскую область. В марте 2025-го 2-й Западный окружной военный суд приговорил Бейлса к 26 годам лишения свободы, признав его виновным в совершении группой лиц по предварительному сговору теракта, повлекшего наступление тяжких последствий (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК), а также в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК).