Гражданин США Деррик Бейлс стал фигурантом уголовного дела о совершении теракта, наемничестве и убийстве, сообщает Следственный комитет России в своем телеграм-канале. Преследование американца, предположительно участвовавшего во вторжении украинских военных в Курскую область, начато заочно.

Кроме того, Бейлсу вменяют незаконное пересечение государственной границы, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти и покушение на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, «совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти».

По данным СКР, Бейлс участвует в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, входя в состав подразделения частной военной компании Forward Observations Group. На территории Курской области он и другие наемники вместе с украинскими военными «совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения», говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящее время СКР устанавливает местонахождение Бейлса и его предполагаемых соучастников, сообщили в ведомстве.

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Ранее в октябре было возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении грузинского гражданина Георгия Кесарели, который предположительно участвовал во вторжении ВСУ на территорию Курской области.

Кроме того, российская Генпрокуратура недавно анонсировала рассмотрение Верховным судом Донецкой народной республики (ДНР) уголовного дела в отношении завербовавшегося в ВСУ гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта. По данным ведомства, в 2014-2015 годах швед служил в украинском военизированном объединении «Азов»* и в его составе принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области 6 августа, с тех пор в приграничных районах региона продолжаются боестолкновения. В конце сентября заместитель руководителя Главного военно-политического управления Минобороны России и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что зашедшие в Курскую область вместе с военнослужащими ВСУ иностранцы являются «законной целью» для российских военных, и некоторые из них уже «уничтожены».

* Организация признана в России террористической и запрещена.