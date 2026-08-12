Премьер-министр Черногории Милойко Спаич обвинил президента Сербии Александра Вучича в том, что он выступает «пиарщиком России» в Европе, но при этом его страна является «одним из важнейших источников оружия и боеприпасов для Украины». Спаич написал об этом в соцсети X, сославшись на «имеющиеся данные».

По его словам, Черногория хочет добрососедских отношений с Сербией, но также и «четкой европейской политики», которую Вучич «не хочет понимать».

«В его позиции не очень уместно брать на себя роль пиарщика России и учить других принципам», — говорится в посте.

Далее премьер обратился к Вучичу с вопросом о том, как так вышло, что Сербия, по словам Спаича, вооружает Украину, «посылая при этом один сигнал Москве, а другой — Европе».

«У нас в Черногории нет проблем с четкой позицией. У нас есть проблема только с двойными стандартами», — заключил он.

Вместо президента на вопрос Спаича ответил лидер Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич. Он заявил, что Сербия не раздает оружие, не участвует в войнах других стран и не продает его ни России, ни Украине. Политик подчеркнул, что страна с самого начала призывала к установлению мира.

«Ваша проблема в том, что у вас нет оборонной промышленности, и, следовательно, вы не понимаете, как работает глобальная торговля», — цитирует его Danas.

Пост Спаича стал реакцией на выступление сербского президента, в котором тот обвинил Подгорицу в «лицемерии» и «бездумной» поддержке любых решений ЕС, направленных против России.

Вучич заявил, что Черногория «всегда первая» одобряет антироссийские санкции, как только о них договариваются в Брюсселе.