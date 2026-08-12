Исполнитель песен «Поручик Голицын» и «Березы на зоне» Михаил Гулько умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает «Радио Шансон» 12 августа.

Причины и обстоятельства смерти, а также место и время прощания не уточняются.

Михаил Гулько связал свою жизнь с музыкой во время работы горным инженером в НИИ «Южгипрошахт» на Украине, занимаясь художественной самодеятельностью, выступая на свадьбах и городских мероприятиях.

С начала 1960-х годов Гулько руководил музыкальным ансамблем на Камчатке. Окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального училища. В эти же годы познакомился с Михаилом Шуфутинским, Юрием Кукиным и Вадимом Козиным.

В 1969 году Гулько переехал в Москву. После исполнения песни «Журавли» в ресторане «Огонек» в 1972-м у него отобрали паспорт и аннулировали московскую прописку, которую впоследствии удалось восстановить. Последним местом работы перед эмиграцией стал оркестр ресторана «Русалка», где также выступал будущий солист группы «Лесоповал» Сергей Коржуков.

В 1979 году Гулько эмигрировал в США, где выпустил свой первый официальный альбом «Синее небо России». Вслед за ним последовали альбомы «Сожженные мосты» и «Песни военных лет». В 1988 году выступил на 90-летии миллиардера Арманда Хаммера.

В 1992 году Гулько впервые после эмиграции посетил Россию, выступив с концертом в Театре Эстрады по приглашению мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1993 году встретился с Аллой Пугачевой, которая подарила ему стихотворение «Подаренное танго».

В 2002 году Михаил Танич вручил Гулько диплом «Академик шансона». В 2005 году вышла автобиография исполнителя «Судьба эмигранта». В 2007 году стал лауреатом премии «Шансон года».