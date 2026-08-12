Латвия не приобрела боеприпасы для закупленных систем борьбы с беспилотниками. Об этом рассказал премьер-министр страны Андрис Кулбергс в интервью агентству LETA.

«Оборудование закупили, боеприпасы купить забыли», — сказал он.

Премьер ушел от ответа на вопрос, идет ли речь о системах, закупленных во время работы бывшего министра обороны Андриса Спрудса. Кулбергс также не уточнил, какие именно антидроновые комплексы имеются в виду и какое ведомство отвечало за закупку.

Он пояснил, что не может раскрывать все детали по ситуации с беспилотниками и оборонным возможностям Латвии, но дал понять, что система противодействия дронам в республике требует серьезной доработки.

Кулбергс добавил, что Латвия называет себя «сверхдержавой» в сфере БПЛА, но за подобными заявлениями не стоит никакого «реального содержания».

Премьер сообщил, что в стране создается единая система борьбы с беспилотниками, которая объединит действия Государственной пограничной службы и Министерства обороны Латвии с учетом опыта Украины. Предполагается, что основную роль будут играть средства радиоэлектронной борьбы и другие возможности, а не дорогостоящие ракеты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах Латвии по усилению восточной границы беспилотниками, вертолетами и дополнительным персоналом после обнаружения на границе тоннеля, через который мигранты проникали в страну.