Силы ПВО сбили 502 беспилотника над российскими регионами за ночь среды, 12 августа, сообщило Минобороны РФ. Региональные власти отчитались о погибших и пострадавших в результате атак.

За ночь среды были сбиты 502 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, следует из сводки Минобороны.

Краснодарский край

В результате атаки БПЛА на Новороссийск погиб восьмилетний ребенок, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали, их госпитализировали.

«Всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар <…> в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей. К сожалению, в результате этих бесчеловечных и преступных ударов есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети», — говорится в сообщении.

Власти Новороссийска окажут помощь родственникам погибшего ребенка, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

В Новороссийске обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, включая многоквартирные, а также на четыре предприятия.

В одном из жилых домов в Новороссийске обломки БПЛА проломили крышу, в результате чего пострадали женщина и шестилетний ребенок, сообщил Кравченко. Оба находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

Для жителей Новороссийска развернули пункт временного размещения (ПВР) в Восточном районе на базе школы №32 (улица Первомайская, 7А), туда можно обратиться за помощью и укрытием. Сейчас в ПВР находятся порядка 90 человек, рассказал Кондратьев.

В результате атаки дронов на Новороссийск произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной. Движение автотранспорта перекрыто, принимаются меры для устранения последствий.

Кроме того, после атаки дронов в Новороссийске временно прекращена подача воды из-за повреждения магистральных трубопроводов холодного водоснабжения, сообщили в Автономной теплоэнергетической компании (АТЭК). Подача горячего водоснабжения приостановлена по всему городу в связи с отсутствием холодной воды.

«Специалисты АО «АТЭК» контролируют ситуацию и готовы оперативно приступить к восстановлению подачи ГВС сразу после возобновления холодного водоснабжения и появления технической возможности для запуска оборудования. Со своей стороны мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы после восстановления ХВС максимально быстро вернуть горячую воду в дома жителей Новороссийска», — говорится в сообщении.

Среди подвергшихся атаке предприятий оказался Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП), его инфраструктура повреждена, сообщила «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), передает «Интерфакс». Никто из сотрудников предприятия не пострадал, говорится в сообщении.

Атаке беспилотников также подвергся Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), сообщил Reuters представитель «Деметра-Холдинг». Он рассказал, что объект получил повреждения, однако не уточнил их характер и отказался от дальнейших комментариев.

В Геленджике три человека ранены, около 20 домов повреждены, три из них разрушены полностью, сообщил оперштаб Кубани. В городе введен локальный режим ЧС.

Главный удар БПЛА в ходе атаки пришелся на район Голубой Бухты, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. По его словам, помимо домов также повреждены несколько автомобилей. Эвакуированы по меньшей мере 12 человек, среди них трое детей. Жильцов пострадавших домов эвакуируют и размещают в пансионатах. Все пляжи в городе и округах закрыты.

В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома. В результате пострадал мужчина, врачи не смогли его спасти, сообщил Кондратьев.

В Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом. В результате пострадали два человека, им оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

После атаки украинских беспилотников по гражданским объектам в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Крым и Севастополь

В результате атаки беспилотников на Крым в поселке Новоселовское Раздольненского района погиб мирный житель, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Это невосполнимая потеря для семьи, близких и всех, кто знал погибшего. Искренне разделяю скорбь родных и друзей», — сказано в сообщении.

В Севастополе в результате атаки БПЛА повреждены 10 многоквартирных домов и 25 частных, а также 13 автомобилей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, пострадавших нет.

Жители Севастополя рассказали о разбитых окнах и других повреждениях, на нескольких участках упали осколки от сбитых БПЛА. В некоторых районах города из-за упавших фрагментов сбитых дронов зафиксированы небольшие возгорания травы, леса.

ЛНР

В Кременной ЛНР беспилотник «прицельно атаковал идущего по улице 13-летнего мальчика», он погиб на месте, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«У него не было шанса выжить <…>… Бесчеловечное преступление! Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего, сил пережить это страшное горе», — написал он.

В результате еще одного удара БПЛА в Кременной ранения получили 16-летний подросток и 69-летний мужчина.

В Рубежном была атакована машина скорой помощи, пострадали водитель и фельдшер. В результате удара по придомовой территории ранена 50-летняя женщина.

В результате ударов по легковым автомобилям в Троицком и Сватовском муниципальных округах ранения разной степени тяжести получили двое мужчин и женщина.

Также в ЛНР были атакованы частные дома и различные объекты гражданской инфраструктуры.

Приграничные регионы

В Белгородской области погибли двое мужчин, один — в селе Козинка при детонации дрона, второй — в поселке Октябрьский в результате удара БПЛА по автомобилю, сообщил оперштаб региона.

В Козинке также найдено тело еще одного мужчины, погибшего в результате атаки дрона. Точная дата происшествия уточняется.

Еще двое мужчин пострадали в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта в поселке Дубовое Белгородского округа.

В Курской области в результате атак БПЛА поврежден объект энергетики и ЛЭП в городе Рыльск, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В селе Макеево Рыльского района сгорел 51 га пшеницы. В деревне Кулига поврежден дом и хозпостройка.

В селе Илек Беловского района повреждена ЛЭП, уничтожено 50 га пшеницы. В селе Малое Солдатское повреждены крыша дома и автомобиль, в селе Мокрушино — дом.

В хуторе Таборище Хомутовского района и в поселке Колячек повреждены два дома.

В селе Ржава Глушковского района уничтожен дом.

Погибших и пострадавших нет, уточнил Хинштейн.