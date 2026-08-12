Нынешних мер профилактики домашнего насилия в России недостаточно, нужно ввести административные запреты для склонных к нему граждан. Об этом говорится в ответе уполномоченной по правам человека Яны Лантратовой главе комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной, предложившей вернуть статью УК о побоях в семье. Копия документа есть в распоряжении RTVI. Запрос Останина направила 13 июля. Тогда глава комитета разослала пять писем — в Верховный суд, МВД, Минтруд, Судебный департамент при Верховном суде и аппарат омбудсмена — с просьбой оценить, стоит ли вернуть в УК норму об уголовной ответственности за первые побои в отношении близких лиц. Эта норма была декриминализирована законом от 7 февраля 2017 года.

Прямой оценки предложения Останиной вернуть уголовную ответственность за первые побои в ответе Лантратовой нет. При этом она пишет, что «необходимость разработки комплексных мер по снижению угрозы семейно-бытового насилия назрела давно». По данным аппарата уполномоченного, в 2025 году поступило 19 жалоб на отказ в возбуждении уголовного дела по фактам причинения телесных повреждений в результате домашнего насилия, а в первом полугодии 2026 года — 13. В 2022-2024 годах число таких обращений, как сказано в справке, оставалось примерно на том же уровне.

Лантратова связывает эту проблему в том числе с изменениями законодательства. «Учитывая, что с 2017 года статья 116 Уголовного кодекса Российской Федерации была частично декриминализована и побои в отношении близких лиц переведены в разряд административных правонарушений, добиться возбуждения уголовного дела по факту причинения телесных повреждений потерпевшим не всегда удается», — говорится в документе.

В справке поясняется, что дела по части 1 статьи 116.1 УК относятся к делам частного обвинения: они возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя и могут быть прекращены в связи с примирением сторон. Кроме того, в документе сказано, что при однократном избиении в семье обычно наступает административная ответственность, а вопрос об уголовной встает уже при повторном эпизоде.

Исключение, как отмечает омбудсмен, предусмотрено частью 4 статьи 20 УПК: дознаватель с согласия прокурора может возбудить дело и без заявления потерпевшего, если тот из-за зависимого или беспомощного состояния не может сам защищать свои права.

Отдельно в ответе упоминаются два недавних решения. Первое — постановление Конституционного суда от 28 марта 2024 года по жалобе Г.И. Баскаковой, которая, как указано в справке, неоднократно подвергалась насилию со стороны бывшего супруга. КС признал оспоренные нормы не противоречащими Конституции, но указал на право заявительницы на компенсаторные механизмы. Второе — закон от 29 декабря 2025 года, который унифицировал производство по делам частного обвинения: теперь такие дела, в том числе о побоях, могут рассматривать не только мировые, но и районные суды.

При этом статистика, приведенная в письме, показывает снижение числа женщин, признанных потерпевшими в уголовном процессе: 496 635 в 2025 году против 597 782 в 2024-м и 618 836 в 2023-м. Однако, подчеркивает Лантратова, реальные масштабы проблемы могут быть больше.

«С учетом высокой латентности преступности эта цифра намного выше. По данным социологических исследований, половина жертв преступных посягательств не обращается за помощью в правоохранительные органы», — считает омбудсмен.

Там же приведены данные ВЦИОМ за 2025 год: 10% россиян сообщают о случаях домашнего насилия в своей семье, около 30% сталкивались с таким в окружении, 45% считают, что подобных случаев в стране много, а 55% уверены, что даже однократное применение силы в семье недопустимо.

Лантратова подчеркнула, что действующие меры профилактики насилия в отношении женщин, в том числе семейно-бытового, «сложно признать достаточными». «Половине всех особо жестоких бытовых убийств предшествует длительная конфликтная ситуация, в которой участвуют близкие люди», — сказано в документе.

Вместо прямого ответа на идею вернуть уголовную ответственность за первые побои Лантратова предложила усилить превентивные меры. В справке говорится, что многие государства отходят от модели реагирования на уже совершенное правонарушение и вводят административные запреты и предписания для людей, склонных к насилию и другим нарушениям.

«Административные запреты и предписания, нацеленные на предотвращение будущих событий, а также система санкций за их нарушение, могли бы значительно снизить угрозу домашнего насилия в частности и повторной преступности вообще», — считает уполномоченный.